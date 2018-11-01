Ольга Рапунцель заявила в Instagram, что не нуждается в советах фанатов

«Кто ты в Жизни? Чего ты добился в Жизни? Главное в этой Жизни быть счастливым и здоровым, а остальное все приложится!» - пишет Ольга Рапунцель в новом посте.

«..Никто не имеет права оскорблять и осуждать людей и тем более говорить нам, что мы медийные люди, значит мы должны выслушивать ваш бред и негатив!» - написала Ольга Рапунцель в личном микроблоге.

Не секрет, что звездное семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко мало кто любит. Это касается не только участников реалити-шоу «Дом-2», но и телезрителей, и даже телеведущих проекта. А все из-за того, что довольно часто и Оля, и Дима перестают следить за своим языком, чем наживают себе еще больше врагов.Несколько часов назад длинноволосая красавица опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, которым опять-таки решила указать всем на то, что ее мало интересуют советы не только руководства «Дома-2», но и даже ее поклонников.Оля несколько раз подчеркивает, что является счастливым человеком, ведь у нее есть семья. По ее словам, она не понимает, как можно выезжать за счет унижения и оскорбления других, ведь какой бы человек не был плохой, это его жизнь, и он живет так, как ему угодно. Также Ольга Рапунцель заявила, что не может понять, как можно писать негативные комментарии под фотографиями с маленьким ребенком, а также попросила поклонников учиться высказывать мнение, а не оскорблять людей.По мнению участницы «Дома-2», человек наполнен тем, что из него «льётся». Как оказалось, Оля хорошо понимает, что ее семейство нельзя назвать идеальным, однако поспешила подметить, что больше не намерена терпеть комментарии некоторых «мамочек», которые пытаются то и дело рассказать, как ей нужно одевать, держать и воспитывать своего ребенка.По словам Рапунцель-старшей, таких особ она сразу же отправляет в бан. Участница реалити-шоу «Дом-2» также заявила, что она «Мама» и ей лучше знать, как нужно воспитывать своего малыша, поэтому попросила поклонников «угомониться», быть «людьми», а также научиться быть добрее.