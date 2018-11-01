АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

Супруга Александра Кержакова стала ведущей программы о сильных женщинах

Супруга знаменитого футболиста Александра Кержакова стала ведущей новой программы о сильных женщинах. Первой в гости к Милане Тюльпанова пришла Ксения Собчак.

Супруга Александра Кержакова стала ведущей программы о сильных женщинах

В разгар судебных разбирательств с супругом Александром Кержаковым Милана Тюльпанова решила заняться собственной карьерой. Также она решила доказать, что вернулась к нормальной жизни. На своей странице в Instagram несколько дней назад Милана Тюльпанова опубликовала видео, на котором она общается с Ксенией Собчак. Супруга знаменитого футболиста сообщила своим фанатам, что стала ведущей новой программы о сильных женщинах, которая выйдет на «78 канале».

Супруга Александра Кержакова стала ведущей программы о сильных женщинах

Также на своей странице в социальной сети Милана Тюльпанова сообщила, что на этой неделе закончились съемки первой части передачи о сильных женщинах. В ней приняли участие Ксения Собчак, Екатерина Одинцова, Любовь Успенская, Людмила Нарусова и многие другие. Подписчики знаменитости высоко оценили работу супруги Александра Кержакова.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Роскосмос» показал видео аварии корабля «Союз» с
Спортпрототип LADA EVA удивил пользователей Сети
Андрей Шабарин выдвинул Алиане Устиненко
Звезды «ДОМа-2» Саша Гобозов и Андрей Черкасов
Освободившийся от пожилой жены Гоген Солнцев
Елизавета Боярская впервые вышла в свет с
Денис Лебедев хочет сделать Ольгу Бузову лицом
«Дом-2»: Ендальцева чуть не набросилась на
Ольга Бузова призналась в интервью, что хочет
Супруга Александра Кержакова стала ведущей
Виктория Боня похвасталась в Instagram новым
Lexus LX 570 вышел в очередной лимитированной
В Москве женщину убило колесо, отлетевшее от
Компания Skoda установила новый рекорд по мировым
Ольга Рапунцель заявила в Instagram, что не
Дана Борисова подает в суд на бывшего супруга
Американцы считают, что Опра Уинфри и Том Хэнкс
Дочь Ренаты Литвиновой снимется в ее новом фильме
Постельное фото полуобнаженного Егора Крида
«Для меня это больная тема»: Александра Шева о
Владу Кадони надоело, что Никита Шалюков не
Ученые считают российские земли самыми дикими в
Прохор Шаляпин сбежал от коротконогой Виталины
В Челябинске из-за звонка о бомбе эвакуированы
Ракеты РС-28 "Сармат" поступят на вооружение в
В BMW назвали цены на новые BMW i3 и i3s
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных
Daily Mail: Замужество ухудшило здоровье Меган
Карину Мишулину довели до слез на шоу «Прямой
Кроссовер GAC Trumpchi GS5 нового поколения вышел
Просмотреть все новости