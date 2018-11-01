Супруга Александра Кержакова стала ведущей программы о сильных женщинах

В разгар судебных разбирательств с супругом Александром Кержаковым Милана Тюльпанова решила заняться собственной карьерой. Также она решила доказать, что вернулась к нормальной жизни. На своей странице в Instagram несколько дней назад Милана Тюльпанова опубликовала видео, на котором она общается с Ксенией Собчак. Супруга знаменитого футболиста сообщила своим фанатам, что стала ведущей новой программы о сильных женщинах, которая выйдет на «78 канале».Также на своей странице в социальной сети Милана Тюльпанова сообщила, что на этой неделе закончились съемки первой части передачи о сильных женщинах. В ней приняли участие Ксения Собчак, Екатерина Одинцова, Любовь Успенская, Людмила Нарусова и многие другие. Подписчики знаменитости высоко оценили работу супруги Александра Кержакова.