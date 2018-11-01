Владу Кадони надоело, что Никита Шалюков не отвечает за свои слова

«..Как только они приходили, через два дня Шалюков сливался. Для меня странно, когда полпериметра девушек ходят влюбленные, смотрят ему в глаза и не знают, как жить дальше» - пишет Кадони на официальном портале реалити-шоу.

На днях на реалити-шоу «Дом-2» состоялся очередной приход новеньких участников. На этот раз состав домовцев пополнили настоящие спортсмены.Профессиональный танцор Александр из Новосибирска заявил, что желает покорить сердце Оксаны Ряски, а теннисистка Анастасия решила научить проектных девушек сводить мужчин с ума одним только криком. А вот юный хоккеист Максим сделал выбор в сторону Валерии Хуснутдиновой.Как оказалось, теннисистка Анастасия пришла к Никите Шалюкову, так как не только общалась с парнем за Периметром, но и получила от него приглашение прийти на телешоу. И тут неожиданно для всех Влад Кадони заявил, что ему уже надоело наблюдать за тем, как участник не отвечает за свои слова.Телеведущий телестройки «Дом-2» решил поспорить с Никитой. А все из-за того, что парень только то и делает, что повторяет одну и ту же историю: общается с девушками вне Периметра, приглашает их на проект, а потом сразу же отказывается от своей симпатии.Несколько часов назад Влад Кадони опубликовал на официальной страничке «Дома-2» пост, в котором сообщил, что больше не может смотреть на то, как «полпериметра» участниц ходят влюбленные в Никиту Шалюкова.По словам телеведущего «Дома-2», теннисистка Анастасия очень симпатичная и хорошая девушка, которая обладает довольно сильным характером, поэтому не построить с ней отношения будет полной глупостью. Именно поэтому Влад решил перестраховаться и заключить с Никитой Шалюковым пари. Теперь, если у парня ничего не получается с Настей, он должен тут же уйти за ворота.