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Владу Кадони надоело, что Никита Шалюков не отвечает за свои слова

Телеведущий скандальной телестройки «Дом-2» Влад Кадони заключил с Никитой Шалюковым пари.

На днях на реалити-шоу «Дом-2» состоялся очередной приход новеньких участников. На этот раз состав домовцев пополнили настоящие спортсмены.

Владу Кадони надоело, что Никита Шалюков не отвечает за свои слова

Профессиональный танцор Александр из Новосибирска заявил, что желает покорить сердце Оксаны Ряски, а теннисистка Анастасия решила научить проектных девушек сводить мужчин с ума одним только криком. А вот юный хоккеист Максим сделал выбор в сторону Валерии Хуснутдиновой.

Как оказалось, теннисистка Анастасия пришла к Никите Шалюкову, так как не только общалась с парнем за Периметром, но и получила от него приглашение прийти на телешоу. И тут неожиданно для всех Влад Кадони заявил, что ему уже надоело наблюдать за тем, как участник не отвечает за свои слова.

Телеведущий телестройки «Дом-2» решил поспорить с Никитой. А все из-за того, что парень только то и делает, что повторяет одну и ту же историю: общается с девушками вне Периметра, приглашает их на проект, а потом сразу же отказывается от своей симпатии.

Владу Кадони надоело, что Никита Шалюков не отвечает за свои слова

Несколько часов назад Влад Кадони опубликовал на официальной страничке «Дома-2» пост, в котором сообщил, что больше не может смотреть на то, как «полпериметра» участниц ходят влюбленные в Никиту Шалюкова.

«..Как только они приходили, через два дня Шалюков сливался. Для меня странно, когда полпериметра девушек ходят влюбленные, смотрят ему в глаза и не знают, как жить дальше» - пишет Кадони на официальном портале реалити-шоу.

По словам телеведущего «Дома-2», теннисистка Анастасия очень симпатичная и хорошая девушка, которая обладает довольно сильным характером, поэтому не построить с ней отношения будет полной глупостью. Именно поэтому Влад решил перестраховаться и заключить с Никитой Шалюковым пари. Теперь, если у парня ничего не получается с Настей, он должен тут же уйти за ворота.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:28

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