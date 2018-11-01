В Челябинске из-за звонка о бомбе эвакуированы 200 сотрудников администрации
В Челябинске были эвакуированы около 200 сотрудников администрации из четырех зданий местного правительства. Поводом для экстренных мер стал анонимный звонок с предупреждением о заложенной бомбе.
Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, аноним сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании правительства, а также еще в трех зданиях местной администрации. Достоверность информации проверяют специалисты.
Прилегающая территория была оперативно оцеплена.
Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, аноним сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании правительства, а также еще в трех зданиях местной администрации. Достоверность информации проверяют специалисты.
Прилегающая территория была оперативно оцеплена.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:17