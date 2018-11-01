Постельное фото полуобнаженного Егора Крида взбудоражило подписчиц Instagram

На новой фотографии Егор Крид предстал почти в обнаженном виде, прикрывшись белоснежным одеялом. Поклонницы артиста увидели на постели всего одну подушку, это их натолкнуло на мысль, что спал Егор Крид в одиночестве.Девушки «забросали» музыканта комплиментами, а некоторые были не прочь оказаться рядом с певцом. На данный момент публикация набрала более 300 тысяч отметок «Мне нравится».