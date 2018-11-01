Постельное фото полуобнаженного Егора Крида взбудоражило подписчиц Instagram
Подписчиц Егора Крида взбудоражил фотоснимок полуобнаженного певца на большой двуспальной кровати. Свое селфи, сделанное в отражении зеркального потолка, музыкант опубликовал в Instagram.
На новой фотографии Егор Крид предстал почти в обнаженном виде, прикрывшись белоснежным одеялом. Поклонницы артиста увидели на постели всего одну подушку, это их натолкнуло на мысль, что спал Егор Крид в одиночестве.
Девушки «забросали» музыканта комплиментами, а некоторые были не прочь оказаться рядом с певцом. На данный момент публикация набрала более 300 тысяч отметок «Мне нравится».
На новой фотографии Егор Крид предстал почти в обнаженном виде, прикрывшись белоснежным одеялом. Поклонницы артиста увидели на постели всего одну подушку, это их натолкнуло на мысль, что спал Егор Крид в одиночестве.
Девушки «забросали» музыканта комплиментами, а некоторые были не прочь оказаться рядом с певцом. На данный момент публикация набрала более 300 тысяч отметок «Мне нравится».
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:38