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Постельное фото полуобнаженного Егора Крида взбудоражило подписчиц Instagram

Подписчиц Егора Крида взбудоражил фотоснимок полуобнаженного певца на большой двуспальной кровати. Свое селфи, сделанное в отражении зеркального потолка, музыкант опубликовал в Instagram.

Постельное фото полуобнаженного Егора Крида взбудоражило подписчиц Instagram

На новой фотографии Егор Крид предстал почти в обнаженном виде, прикрывшись белоснежным одеялом. Поклонницы артиста увидели на постели всего одну подушку, это их натолкнуло на мысль, что спал Егор Крид в одиночестве.

Девушки «забросали» музыканта комплиментами, а некоторые были не прочь оказаться рядом с певцом. На данный момент публикация набрала более 300 тысяч отметок «Мне нравится».

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Публикация от Егор Крид (@egorkreed)



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:38

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