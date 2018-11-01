«Для меня это больная тема»: Александра Шева о брошенной дочери

«Для меня это действительно больная тема! Вы не представляете, как сильно я люблю свою Арианночку! Общаясь с ней по видео, мне, порой, тяжело сдерживать слёзы, и после каждого разговора я начинаю собирать вещи, чтобы лететь к ней. Потом эмоции утихают, и я начинаю понимать — надо заработать ещё денег, чтобы она ни в чём не нуждалась!», - призналась она.

«Её родная сестра Марина рассказывает, как Арианна постоянно сидит возле окна и говорит: «Мама меня заберёт полетать на самолёте». Сестра предлагала маме лишить Шеву родительских прав. К сожалению, она не может поступить так с дочерью. Хотя ситуация дошла до того, что Ариана называет Марину мамой», - заявила девушка.





Узнав об этом, Саша сначала попыталась обвинить девушку в клевете, однако затем раскаялась и дала понять, что действительно не уделяет малышке должного внимания.Шева прекрасно понимает, что виновата в том, что не дает дочери своей материнской ласки и заботы, а потому трудится сейчас над тем, дабы через 2-3 года иметь возможность забрать девочку у своей мамы и жить с ней в Москве.Однако знакомая семьи утверждает, что это все ложь, и бывшая звезда телестройки даже не звонит ребенку. Более того, она даже не пытается найти работу в столице и детский сад для дочери, хотя на публике утверждает обратное.