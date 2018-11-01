АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

«Для меня это больная тема»: Александра Шева о брошенной дочери

Несколько дней назад знакомая Александры Шевы связалась с прессой и рассказала, что экс-участница телепроекта «Дом-2» абсолютно не заботится о своей дочери. Старшая сестра даже готова лишить родственницу родительских прав, но их мама против этого.

Узнав об этом, Саша сначала попыталась обвинить девушку в клевете, однако затем раскаялась и дала понять, что действительно не уделяет малышке должного внимания.

«Для меня это больная тема»: Александра Шева о брошенной дочери

«Для меня это действительно больная тема! Вы не представляете, как сильно я люблю свою Арианночку! Общаясь с ней по видео, мне, порой, тяжело сдерживать слёзы, и после каждого разговора я начинаю собирать вещи, чтобы лететь к ней. Потом эмоции утихают, и я начинаю понимать — надо заработать ещё денег, чтобы она ни в чём не нуждалась!», - призналась она.

Шева прекрасно понимает, что виновата в том, что не дает дочери своей материнской ласки и заботы, а потому трудится сейчас над тем, дабы через 2-3 года иметь возможность забрать девочку у своей мамы и жить с ней в Москве.

«Для меня это больная тема»: Александра Шева о брошенной дочери

Однако знакомая семьи утверждает, что это все ложь, и бывшая звезда телестройки даже не звонит ребенку. Более того, она даже не пытается найти работу в столице и детский сад для дочери, хотя на публике утверждает обратное.

«Её родная сестра Марина рассказывает, как Арианна постоянно сидит возле окна и говорит: «Мама меня заберёт полетать на самолёте». Сестра предлагала маме лишить Шеву родительских прав. К сожалению, она не может поступить так с дочерью. Хотя ситуация дошла до того, что Ариана называет Марину мамой», - заявила девушка.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель заявила в Instagram, что не
Дана Борисова подает в суд на бывшего супруга
Американцы считают, что Опра Уинфри и Том Хэнкс
Дочь Ренаты Литвиновой снимется в ее новом фильме
Постельное фото полуобнаженного Егора Крида
«Для меня это больная тема»: Александра Шева о
Владу Кадони надоело, что Никита Шалюков не
Ученые считают российские земли самыми дикими в
Прохор Шаляпин сбежал от коротконогой Виталины
В Челябинске из-за звонка о бомбе эвакуированы
Ракеты РС-28 "Сармат" поступят на вооружение в
В BMW назвали цены на новые BMW i3 и i3s
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных
Daily Mail: Замужество ухудшило здоровье Меган
Карину Мишулину довели до слез на шоу «Прямой
Кроссовер GAC Trumpchi GS5 нового поколения вышел
Вчера вечером в Москве избили актера Даниила
Елена Воробей из палаты рассказала о причинах
Водители Формулы-1 просят камеры и мониторы в
Ученые: Бесплатная пицца увеличивает
Денис Лебедев рассказал, что только сейчас
Оксана Ряска разозлила Ксению Бородину и получила
Ученые: У мужчин старше 35 лет чаще рождаются
Стас Костюшкин сравнил себя с Волочковой и сел на
Ученые: Оральный секс увеличивает риск
Разработчики Just Cause 4 рассказали о трёх
Во избежание расправы Кокорина и Мамаева
49-летняя Дженнифер Лопес снялась в откровенной
Под контрсанкции РФ попала Юлия Тимошенко
Мария Лиман восхитила поклонников откровенным
Просмотреть все новости