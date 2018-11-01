Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене





В беседе с доктором из университетской больницы Гамбург-Эппендорф журналисты узнали, что современные методы пластической хирургии позволяют мужчинам навсегда избавиться от самых разных дефектов полового члена. Ежегодно за помощью к хирургам обращаются тысячи представителей сильного пола, желающие увеличить, выровнять, сделать более объёмным и даже укоротить половой член. Наиболее популярной операцией среди мужчин стало обрезание, которое теперь делается не только из-за медицинских показаний, таких, как утолщение крайней плоти, но и из-за эстетических аспектов, а также с целью повышения удовольствия во время полового акта.Много желающих обращаются к пластическим хирургам и с проблемой тонкого члена. Некоторые хотят добавить объёма своему «достоинству» по всей длине, а кто-то считает, что достаточно просто увеличить головку. Это довольно дорогостоящая операция, в процессе которой применяются специальные инъекции гиалуроновой кислоты или аутентичного жира. Несмотря на положительный результат, пациентов могут поджидать такие побочные явления, как аллергия на введённый препарат или же эректильная дисфункция.Кривой половой член также стал одной из проблем современных мужчин, которые желают поскорее устранить этот косметический дефект. Кто-то обращается к врачам с приобретённой кривизной пениса после травмы, а некоторые имеют врождённое искривление, из-за чего могут испытывать не только психологический дискомфорт, но и некоторые физические проблемы. Эксперт предупреждает, что подобное хирургическое вмешательство всегда приводит к тому, что мужской орган укорачивается примерно на 1-2 сантиметра.Как оказалось, мужчин часто смущает наличие на лобке чрезмерного количества жировой прослойки, напоминающей своеобразную «подушку», которая визуально делает половой член короче. Операция по удалению лишнего жира проста и не имеет никаких побочных эффектов, кроме возможности образования рубца на месте разреза. Также на сегодняшний день популярной и востребованной среди мужчин остаётся процедура вазэктомии, к которой прибегают те, кто более не намерен иметь детей.