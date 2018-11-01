Lexus LX 570 вышел в очередной лимитированной версии





По внешним признакам рестайлинговую версию можно отличить по черным акцентам на черном кузове, которые пришли на смену хромированным вставкам. Также в черный цвет окрашены колесные диски. В салоне использована полуанилиновая кожа в нежном цвете «белая Луна».Кроссовер оснащен климат-контролем на четыре зоны, отдельная мультимедийной системой для пассажиров заднего ряда, вентиляцией обеих рядов кресел и премиальной акустикой от Mark Levinson.С технической точки зрения Lexus LX 570 не получил никаких изменений. Под капотом автомобиля разработчики установили все тот же бензиновый двигатель объемом 5,7 литра мощностью 367 лошадиных сил. Трансмиссия представлена автоматической коробкой переключения передач и системой полного привода. Автомобиль разработан исключительно для американского рынка. Его стоимость составит 100 тысяч долларов (около 6 миллионов рублей). Внедорожник будет выпущен лимитированным тиражом в 500 экземпляров.