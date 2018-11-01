Компания Skoda установила новый рекорд по мировым продажам и выручке





Пресс-служба сообщает, что в период с января по сентябрь компании удалось реализовать 939 100 автомобилей. Данная цифра, фактически, превышает объемы продаж за любой год в течение всего времени существования компании. В прошлом году данная цифра бала меньше на 7,8% и это с учетом того, что год еще не окончен. Отмечается, что выручка Skoda составила 12,6 миллиардов евро. Данный показатель соответствует росту примерно на 2,1%, в результате чего текущий год можно считать лучшим в истории для данного автомобильного производителя.Известно, что в начале года Skoda столкнулась с определенными сложностями в результате ужесточения требования касательно автомобильных выбросов. Однако компании не только удалось справиться с этим, но также и сохранить операционную прибыль в районе 1,1 миллиарда благодаря рекордным продажам.