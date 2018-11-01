АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

Компания Skoda установила новый рекорд по мировым продажам и выручке

Компания Skoda зафиксировала рекорд по мировым продажам и выручке. Как стало известно, результаты, которых удалось достичь за 9 месяцев текущего года, превосходят любые за всю историю компании.

Компания Skoda установила новый рекорд по мировым продажам и выручке

Пресс-служба сообщает, что в период с января по сентябрь компании удалось реализовать 939 100 автомобилей. Данная цифра, фактически, превышает объемы продаж за любой год в течение всего времени существования компании. В прошлом году данная цифра бала меньше на 7,8% и это с учетом того, что год еще не окончен. Отмечается, что выручка Skoda составила 12,6 миллиардов евро. Данный показатель соответствует росту примерно на 2,1%, в результате чего текущий год можно считать лучшим в истории для данного автомобильного производителя.

Известно, что в начале года Skoda столкнулась с определенными сложностями в результате ужесточения требования касательно автомобильных выбросов. Однако компании не только удалось справиться с этим, но также и сохранить операционную прибыль в районе 1,1 миллиарда благодаря рекордным продажам.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Спортпрототип LADA EVA удивил пользователей Сети
Андрей Шабарин выдвинул Алиане Устиненко
Звезды «ДОМа-2» Саша Гобозов и Андрей Черкасов
Освободившийся от пожилой жены Гоген Солнцев
Елизавета Боярская впервые вышла в свет с
Денис Лебедев хочет сделать Ольгу Бузову лицом
«Дом-2»: Ендальцева чуть не набросилась на
Ольга Бузова призналась в интервью, что хочет
Супруга Александра Кержакова стала ведущей
Виктория Боня похвасталась в Instagram новым
Lexus LX 570 вышел в очередной лимитированной
В Москве женщину убило колесо, отлетевшее от
Компания Skoda установила новый рекорд по мировым
Ольга Рапунцель заявила в Instagram, что не
Дана Борисова подает в суд на бывшего супруга
Американцы считают, что Опра Уинфри и Том Хэнкс
Дочь Ренаты Литвиновой снимется в ее новом фильме
Постельное фото полуобнаженного Егора Крида
«Для меня это больная тема»: Александра Шева о
Владу Кадони надоело, что Никита Шалюков не
Ученые считают российские земли самыми дикими в
Прохор Шаляпин сбежал от коротконогой Виталины
В Челябинске из-за звонка о бомбе эвакуированы
Ракеты РС-28 "Сармат" поступят на вооружение в
В BMW назвали цены на новые BMW i3 и i3s
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных
Daily Mail: Замужество ухудшило здоровье Меган
Карину Мишулину довели до слез на шоу «Прямой
Кроссовер GAC Trumpchi GS5 нового поколения вышел
Вчера вечером в Москве избили актера Даниила
Просмотреть все новости