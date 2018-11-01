АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

Прохор Шаляпин сбежал от коротконогой Виталины Цымбалюк-Романовской к пышногрудым моделям

Скандально известный певец Прохор Шаляпин убежал от Виталины Цымбалюк-Романовской к полногрудым моделям. Еще недавно певец шел по подиуму со своей близкой подругой, облаченной в наряд невесты, а теперь Прохор Шаляпин публикует у себя в Instagram фотографию, на которой он пребывает в обществе полуголых девушек.

Прохор Шаляпин сбежал от коротконогой Виталины Цымбалюк-Романовской к пышногрудым моделям

Многие поклонники певца критически относились к Виталине Цымбалюк-Романовской, их совершенно не устроило платье невесты, подчеркивавшее короткие ноги пианистки, но, тем не менее, с Прохором Шаляпиным она смотрелась более гармонично, чем пышногрудые модели. Подписчики Шаляпина, увидев новый фотоснимок, сразу же задались вопросом, а куда пропала Виталина.

Однако стоит отметить, что Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская хоть и часто появляются на публике вместе, никогда не описывали характер отношений. Музыканты утверждают, что они просто хорошие друзья, но недавно Шаляпин представил бывшую жену Армена Джигарханяна своему отцу, который 20 лет провел в волгоградской психиатрической больнице, а потом он прошел с девушкой в платье невесты по подиуму.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель заявила в Instagram, что не
Дана Борисова подает в суд на бывшего супруга
Американцы считают, что Опра Уинфри и Том Хэнкс
Дочь Ренаты Литвиновой снимется в ее новом фильме
Постельное фото полуобнаженного Егора Крида
«Для меня это больная тема»: Александра Шева о
Владу Кадони надоело, что Никита Шалюков не
Ученые считают российские земли самыми дикими в
Прохор Шаляпин сбежал от коротконогой Виталины
В Челябинске из-за звонка о бомбе эвакуированы
Ракеты РС-28 "Сармат" поступят на вооружение в
В BMW назвали цены на новые BMW i3 и i3s
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных
Daily Mail: Замужество ухудшило здоровье Меган
Карину Мишулину довели до слез на шоу «Прямой
Кроссовер GAC Trumpchi GS5 нового поколения вышел
Вчера вечером в Москве избили актера Даниила
Елена Воробей из палаты рассказала о причинах
Водители Формулы-1 просят камеры и мониторы в
Ученые: Бесплатная пицца увеличивает
Денис Лебедев рассказал, что только сейчас
Оксана Ряска разозлила Ксению Бородину и получила
Ученые: У мужчин старше 35 лет чаще рождаются
Стас Костюшкин сравнил себя с Волочковой и сел на
Ученые: Оральный секс увеличивает риск
Разработчики Just Cause 4 рассказали о трёх
Во избежание расправы Кокорина и Мамаева
49-летняя Дженнифер Лопес снялась в откровенной
Под контрсанкции РФ попала Юлия Тимошенко
Мария Лиман восхитила поклонников откровенным
Просмотреть все новости