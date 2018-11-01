Прохор Шаляпин сбежал от коротконогой Виталины Цымбалюк-Романовской к пышногрудым моделям

Многие поклонники певца критически относились к Виталине Цымбалюк-Романовской, их совершенно не устроило платье невесты, подчеркивавшее короткие ноги пианистки, но, тем не менее, с Прохором Шаляпиным она смотрелась более гармонично, чем пышногрудые модели. Подписчики Шаляпина, увидев новый фотоснимок, сразу же задались вопросом, а куда пропала Виталина.Однако стоит отметить, что Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская хоть и часто появляются на публике вместе, никогда не описывали характер отношений. Музыканты утверждают, что они просто хорошие друзья, но недавно Шаляпин представил бывшую жену Армена Джигарханяна своему отцу, который 20 лет провел в волгоградской психиатрической больнице, а потом он прошел с девушкой в платье невесты по подиуму.