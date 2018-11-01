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Дана Борисова подает в суд на бывшего супруга

Телеведущая Дана Борисова подает в суд на своего бывшего супруга Максима Аксенова. Знаменитость требует от экс-возлюбленного деньги на содержание 11-летней дочери Полины.

Дана Борисова подает в суд на бывшего супруга

Дочка Даны Борисовой Полина некоторое время проживала со своим отцом Максимом Аксеновым. Тогда бизнесмен через суд взыскал с телеведущей алименты, которые она выплачивала ежемесячно. Сейчас девочка вернулась к своей матери, и знаменитость уже наняла юристов, которые готовят иск против Максима Аксенова. Дана Борисова хочет, чтобы бывший супруг начал платить ей алименты. Адвокат телеведущей рассказал, что они просят, чтобы Полина проживала у матери, поскольку последние полгода ребенок с ней и ходит в школу около ее дома.

Дана Борисова подает в суд на бывшего супруга

Сама Дана Борисова отметила, что на содержание наследницы нужны большие суммы. Телеведущая больше не намерена все оплачивать самостоятельно. Но Максим Аксенов на претензии бывшей супруги пока никак не отреагировал.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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