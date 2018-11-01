Вчера вечером в Москве избили актера Даниила Страхова
Накануне вечером в Москве был избит известный российский актер Даниил Страхов. Он сделал замечание компании молодых людей, которые курили под его окнами. Но инцидент получил неожиданную развязку.
Выйдя на улицу, Даниил Страхов ввязался в словесную перепалку, которая быстро переросла в потасовку. После этого обидчики актера ушли, а тот был вынужден обратиться за помощью к врачам, после чего написал заявление в полицию.
После происшествия Страхов попал в больницу, где ему была оказана необходимая помощь.
Даниил Страхов стал известен широкой публике по работе в фильме «Бедная Настя» и других.
Выйдя на улицу, Даниил Страхов ввязался в словесную перепалку, которая быстро переросла в потасовку. После этого обидчики актера ушли, а тот был вынужден обратиться за помощью к врачам, после чего написал заявление в полицию.
После происшествия Страхов попал в больницу, где ему была оказана необходимая помощь.
Даниил Страхов стал известен широкой публике по работе в фильме «Бедная Настя» и других.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:35