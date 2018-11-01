Вчера вечером в Москве избили актера Даниила Страхова





Выйдя на улицу, Даниил Страхов ввязался в словесную перепалку, которая быстро переросла в потасовку. После этого обидчики актера ушли, а тот был вынужден обратиться за помощью к врачам, после чего написал заявление в полицию.После происшествия Страхов попал в больницу, где ему была оказана необходимая помощь.Даниил Страхов стал известен широкой публике по работе в фильме «Бедная Настя» и других.