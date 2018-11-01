Водители Формулы-1 просят камеры и мониторы в авто вместо привычных зеркал





Международная автомобильная федерация FIA рассматривает просьбу водителей Формулы-1, которые просят заменить обычные зеркала в машинах на камеры и мониторы внутри салона. Драйверы обосновывают своё предложение тем, что использование таких технологий даст возможность увеличить угол обзора в гонках, адекватно оценивать обстановку и сложившуюся ситуацию на трассе. Несмотря на это, эксперты из FIA пока не готовы полностью согласиться на внедрение новинки, считая, что изначально нужно решить три наиболее очевидные проблемы. Первой является ясность и чёткость изображения при разных погодных условиях. Необходимо позаботиться о том, чтобы стёкла камер не запотевали, а также были защищены от грязи и пыли, ухудшающих видимость.Кроме того, экспертов из FIA также беспокоит сосредоточенность гонщиков Формулы-1 на дороге, ведь в случае установки камер вместо привычных зеркал, им придётся переключать внимание на мониторы, что может привести к авариям. Также пока не ясен вопрос с расположением регистраторов внутри салона или же снаружи.