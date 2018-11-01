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Ракеты РС-28 "Сармат" поступят на вооружение в 2021 году

Ракеты РС-28 “Сармат” (согласно классификации НАТО Satan-2) поступят на вооружение отечественной армии в 2021 году. Как стало известно, в скором времени промышленность закончит окончательную подготовку для старта их массового выпуска.

Ракеты РС-28 "Сармат" поступят на вооружение в 2021 году

Данные ракеты представляют собой межконтинентальное оружие баллистического типа. На вооружение армии РФ они поступят в 2021 году в том случае, если переподготовка производства пройдет по задуманному плану. Будет также сформирован особый полк, в распоряжение которого поступят новые РС-28. Как отмечают эксперты, на вооружение данного полка будут направлены две специальные шахтные установки и пункт командования.

По некоторым сведениям, ракеты “Сармат” в составе РС-28 будут производиться с целью заменить P-36M2, производство которых прекратилось в 1990 годах. Самые первые ракеты нового типа поступят в ракетную дивизию в Красноярском крае.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:16

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