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Оксана Ряска разозлила Ксению Бородину и получила от неё планшетом

Не утихают страсти на шоу «Бородина против Бузовой».

Очередная запись эфира закончилась скандалом между Ксенией Бородиной и Оксаной Ряской.

Оксана Ряска разозлила Ксению Бородину и получила от неё планшетом

Ксения Бородина, возмутившаяся тем, что Оксана ряска посмела ей возразить, метко отправила ей в голову планшет. Недовольство ведущий проявилось в то время, когда участница проекта «Дом-2» перебивала ее эмоциональную речь.

Бородина и до этого была на взводе. Она была возмущена тем, что другие соведущие оправдывают участников с тяжелыми жизненными ситуациями.

«Давайте я тогда не буду номинировать людей, у которых нет родителей, у кого попа болит!", – возмущалась Ксения.

Оксана Ряска разозлила Ксению Бородину и получила от неё планшетом

Ряска пыталась высказать свое мнение, но это у неё не очень-то и получалось.

«Что ты в параллель меня говоришь!», - крикнула Ксения и отправила планшет прямиком оппонентке в голову.

Многие отмечают, что выглядело это довольно грубо и глупо.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:16

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