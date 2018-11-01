Оксана Ряска разозлила Ксению Бородину и получила от неё планшетом
Не утихают страсти на шоу «Бородина против Бузовой».
Очередная запись эфира закончилась скандалом между Ксенией Бородиной и Оксаной Ряской.
Ксения Бородина, возмутившаяся тем, что Оксана ряска посмела ей возразить, метко отправила ей в голову планшет. Недовольство ведущий проявилось в то время, когда участница проекта «Дом-2» перебивала ее эмоциональную речь.
Бородина и до этого была на взводе. Она была возмущена тем, что другие соведущие оправдывают участников с тяжелыми жизненными ситуациями.
Ряска пыталась высказать свое мнение, но это у неё не очень-то и получалось.
Многие отмечают, что выглядело это довольно грубо и глупо.
Очередная запись эфира закончилась скандалом между Ксенией Бородиной и Оксаной Ряской.
Ксения Бородина, возмутившаяся тем, что Оксана ряска посмела ей возразить, метко отправила ей в голову планшет. Недовольство ведущий проявилось в то время, когда участница проекта «Дом-2» перебивала ее эмоциональную речь.
Бородина и до этого была на взводе. Она была возмущена тем, что другие соведущие оправдывают участников с тяжелыми жизненными ситуациями.
«Давайте я тогда не буду номинировать людей, у которых нет родителей, у кого попа болит!", – возмущалась Ксения.
Ряска пыталась высказать свое мнение, но это у неё не очень-то и получалось.
«Что ты в параллель меня говоришь!», - крикнула Ксения и отправила планшет прямиком оппонентке в голову.
Многие отмечают, что выглядело это довольно грубо и глупо.