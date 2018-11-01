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Daily Mail: Замужество ухудшило здоровье Меган Маркл

Поклонники увидели изъяны на ногах герцогини Сассекской Меган Маркл, когда она разулась во время церемонии в центре духовного развития племени маори Te Papaiouru Marae в новозеландском городе Роторуа. Пользователи Сети отметили, что замужество ухудшило здоровье Меган Маркл, о чем пишет Daily Mail.

Daily Mail: Замужество ухудшило здоровье Меган Маркл

На ступнях представительницы королевского двора увидели волдырь и шрам. По мнению пользователей, он мог появиться после операции. Ортопед Роберд Дафф отмечает, что причина болезненного вида ног может быть в постоянном ношении туфель на каблуках, которые входят в официальный дресс-код.

Отметим, что Меган Маркл пришлось отказаться от обуви на плоской подошве с платформой из-за разницы в росте с принцем Гарри в 15 сантиметров. Маркл вынуждена постоянно носить туфли на высоком каблуке, чтобы на фото нивелировать разницу в росте.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:03

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