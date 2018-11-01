Американцы считают, что Опра Уинфри и Том Хэнкс подходят на роль президента США
Американцы считают, что Опра Уинфри и Том Хэнкс вполне подходят на должность президента США. Такие данные по результатам телефонного опроса предоставило на своих страницах издание PeopleMaven.
Среди обычных американцев недавно состоялся телефонный опрос касательно того, кто из представителей шоу-бизнеса Соединённых Штатов наиболее достоин стать лидером страны. Всего участие в исследовании приняли 1082 человек в возрастной категории 18-73 года. Среди звёзд, по мнению обычных американцев, подходят на должность президента Опра Уинфри, получившая 208 голосов, а также Том Хэнкс, завоевавший расположение 142 респондентов. На третьей позиции с 114 голосами оказался известный актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.
Представители PeopleMaven, проводящие опрос, перед получением ответа от участников уточняли, что потенциальный кандидат должен соответствовать принятым законом требованиям, а именно прожить в стране не менее 14 лет, быть в возрасте от 35 лет, а также быть рожденным на территории США.
Среди обычных американцев недавно состоялся телефонный опрос касательно того, кто из представителей шоу-бизнеса Соединённых Штатов наиболее достоин стать лидером страны. Всего участие в исследовании приняли 1082 человек в возрастной категории 18-73 года. Среди звёзд, по мнению обычных американцев, подходят на должность президента Опра Уинфри, получившая 208 голосов, а также Том Хэнкс, завоевавший расположение 142 респондентов. На третьей позиции с 114 голосами оказался известный актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.
Представители PeopleMaven, проводящие опрос, перед получением ответа от участников уточняли, что потенциальный кандидат должен соответствовать принятым законом требованиям, а именно прожить в стране не менее 14 лет, быть в возрасте от 35 лет, а также быть рожденным на территории США.
В мире
Добавил: Oksana Сегодня, 14:50