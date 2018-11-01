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Американцы считают, что Опра Уинфри и Том Хэнкс подходят на роль президента США

Американцы считают, что Опра Уинфри и Том Хэнкс вполне подходят на должность президента США. Такие данные по результатам телефонного опроса предоставило на своих страницах издание PeopleMaven.

Американцы считают, что Опра Уинфри и Том Хэнкс подходят на роль президента США

Среди обычных американцев недавно состоялся телефонный опрос касательно того, кто из представителей шоу-бизнеса Соединённых Штатов наиболее достоин стать лидером страны. Всего участие в исследовании приняли 1082 человек в возрастной категории 18-73 года. Среди звёзд, по мнению обычных американцев, подходят на должность президента Опра Уинфри, получившая 208 голосов, а также Том Хэнкс, завоевавший расположение 142 респондентов. На третьей позиции с 114 голосами оказался известный актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.

Представители PeopleMaven, проводящие опрос, перед получением ответа от участников уточняли, что потенциальный кандидат должен соответствовать принятым законом требованиям, а именно прожить в стране не менее 14 лет, быть в возрасте от 35 лет, а также быть рожденным на территории США.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:50

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