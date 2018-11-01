Дочь Ренаты Литвиновой снимется в ее новом фильме
Рената Литвинова опубликовала в своем Instagram фотографию 17-летней дочери. Ульяна Добровская приняла участие в съемках нового фильмы своей звездной матери под названием "Северный ветер".
Рената Литвинова начала новый проект, про который пока ничего неизвестно. Зато уже стало ясно, кто из актеров примет участие в этом фильме. Благодаря публикациям знаменитости в социальной сети Instagram, пользователи Сети знают, что в кинопроекте "Северный ветер" снимутся Светлана Ходченкова и Ульяна Добровская. Дочь Ренаты Литвиновой предстанет перед зрителями в образе стюардессы.
Многочисленные подписчики знаменитости отреагировали моментально. Поклонники актрисы начали сравнивать двух родственниц и пришли к выводу, что Ульяна Добровская похожа на свою звездную мать. Всего за несколько часов фотография собрала более 22 тысяч отметок "Мне нравится".
Рената Литвинова начала новый проект, про который пока ничего неизвестно. Зато уже стало ясно, кто из актеров примет участие в этом фильме. Благодаря публикациям знаменитости в социальной сети Instagram, пользователи Сети знают, что в кинопроекте "Северный ветер" снимутся Светлана Ходченкова и Ульяна Добровская. Дочь Ренаты Литвиновой предстанет перед зрителями в образе стюардессы.
Многочисленные подписчики знаменитости отреагировали моментально. Поклонники актрисы начали сравнивать двух родственниц и пришли к выводу, что Ульяна Добровская похожа на свою звездную мать. Всего за несколько часов фотография собрала более 22 тысяч отметок "Мне нравится".