Дочь Ренаты Литвиновой снимется в ее новом фильме





Рената Литвинова начала новый проект, про который пока ничего неизвестно. Зато уже стало ясно, кто из актеров примет участие в этом фильме. Благодаря публикациям знаменитости в социальной сети Instagram, пользователи Сети знают, что в кинопроекте "Северный ветер" снимутся Светлана Ходченкова и Ульяна Добровская. Дочь Ренаты Литвиновой предстанет перед зрителями в образе стюардессы.Многочисленные подписчики знаменитости отреагировали моментально. Поклонники актрисы начали сравнивать двух родственниц и пришли к выводу, что Ульяна Добровская похожа на свою звездную мать. Всего за несколько часов фотография собрала более 22 тысяч отметок "Мне нравится".