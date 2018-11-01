В BMW назвали цены на новые BMW i3 и i3s





Цена BMW i3 в стандартной комплектации составляет 3 миллиона 840 тысяч рублей. За BMW i3s придется выложить 4 миллиона 140 тысяч рублей. Автомобили доступны для заказа с 1 ноября у официальных дилеров немецкой компании.Под капотом BMW i3 разработчики установили двигатель мощностью 170 лошадиных сил при 250 Нм крутящего момента. До скорости 100 километров в час автомобиль разгонится за 7,3 секунды. BMW i3s оснащен 184-сильным мотором с 270 Нм крутящего момента. Данный двигатель разгонит автомобиль до 100 километров в час за 6,9 секунды. С 80 до 120 километров в час модели разгонятся за 5,1 и 4,3 секунды соответственно благодаря мгновенной передачи максимальной тяги на колеса. Одного заряда аккумуляторных батарей достаточно для преодоления 260 километров. Разработчики отмечают, что заряд можно пополнять от бытовой теплосети. За 45 минут батарея заряжается до 80%.Система безопасности состоит из 4 подушек безопасности для водителя и переднего пассажира. Также автомобиль оснащен климат-контролем, подогревом передних сидений, динамическим круиз-контролем и парктроником.Генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт отметил, что электрификация является главным трендом развития автомобильной промышленности. В компании к 2025 году, согласно стратегии NUMBER ONE > NEXT, намерены представить 25 электрофицированных моделей, 12 из которых будут оснащены полностью электрическим приводом.