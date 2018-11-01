Ученые: Оральный секс увеличивает риск возникновения рака горла на 50%





Как считают специалисты, за последние 20 лет количество пациентов, у которых диагностировали рак горла, увеличилось на 135%. Необходимо принимать во внимание и тот факт, что недуг, характерный для пожилых мужчин, поражает и молодых людей.Эксперименты, проведенные в последнее время, показывают, что имеется взаимосвязь с вирусом папилломы человека, инфицирование которым нередко происходит при оральном сексе. Ухудшают состояние вредные привычки, особенно курение. По словам ученых, важная роль должна отводиться питанию.Медики рекомендуют отказаться от орального секса, чтобы избежать онкологического заболевания. При появлении первой симптоматики нужно обратиться к врачу. К признакам относятся язвы во рту, пятна красного и белого цвета в полости, необычные комки и вздутия, ощущения дискомфорта во время жевания и глотания, онемение языка, беспричинные изменения в речи. Регулярным должно стать и посещение стоматолога в целях профилактики.