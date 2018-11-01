Карину Мишулину довели до слез на шоу «Прямой эфир»





Андрей Малахов один на один поговорил с Кариной Мишулиной. По словам девушки, на фоне конфликта с так называемым сыном Спартака Мишулина, каковым считает себя Тимур Еремеев, у нее начались проблемы со здоровьем. В больницу с инсультом попала и вдова народного артиста. Сейчас она приходит в себя после сильного удара.Карина Мишулина винит во всем случившемся Тимура Еремеева. Она убеждена, что результаты ДНК-теста являются фальшивыми.