Кроссовер GAC Trumpchi GS5 нового поколения вышел на китайский рынок





Первое поколение вышло на рынок еще в 2012 году. Автомобиль обладал двумя основными комплектациями в зависимости от двигателя. Первый вариант, в котором объем мотора составлял 1,8 литров, давал мощность 144 л.с, а 2-х литровый выдавал 147 л.с. Цена, по которой реализовывалось данное авто, была достаточно высока. Минимальная комплектация стоила 123.800, а максимальная 229.800 юаней. До 2015 года, несмотря на достаточно высокую стоимость, авто продавалось отлично, однако со временем популярность модели стала сходить на нет. Новинка, по некоторым сведениям, будет стоить ощутимо меньше предшественника: от 109.800 до 169.800 юаней. Двигатели также будут двух видов, среди которых 1,5 литровый мощностью 152 и 169 лс. Отмечается, что новый кроссовер будет слегка выше и шире первой версии.Компания GAC планирует продавать авто на европейском рынке. В связи с этим, новинка будет представлена в рамках Парижского автосалона.