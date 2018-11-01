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Во избежание расправы Кокорина и Мамаева поместили в двухместные камеры

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избежали расправы в СИЗО «Бутырка» благодаря двухместным камерам. Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников объяснил, что ради безопасности заключенных, проходящих по особо громким делам, содержат в двухместных камерах.

Во избежание расправы Кокорина и Мамаева поместили в двухместные камеры

Александр Кокорин и Павел Мамаев, даже будучи в камерах с несколькими заключенными, все равно находились бы под постоянным наблюдением. Но когда важных подследственных окружает большое количество человек, с ними могут произойти любые неприятности, поэтому было решено держать их отдельно от остальных заключенных.

В отношении российских спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева было возбуждено дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». В начале октября футболисты избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, после чего напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой.



 
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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:42

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