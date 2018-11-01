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Под контрсанкции РФ попала Юлия Тимошенко

Украинский политик Юлия Тимошенко попала под контрсанкции со стороны РФ. Об этом говорится в документе, обнародованном на официальном сайте правительства.

Под контрсанкции РФ попала Юлия Тимошенко

Специальные экономические меры вводятся в отношении перечня физических лиц, в котором оказалась Юлия Тимошенко. В общей сложности туда попали 322 гражданина. Среди них Виктор Муженко, Семен Семенченко, Степан Полторак, Олег Ляшко, Ирина Геращенко, Василий Грицак.

Сейчас Юлия Тимошенко активно продвигает себя как кандидата в президенты страны. Ее рейтинг среди украинцев довольно высок, если сравнивать с прочими претендентами на первый государственный пост.



 
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Политика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:36

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