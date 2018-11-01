Елена Воробей из палаты рассказала о причинах своей экстренной госпитализации

На своей официальной странице в Instagram Елена Воробей опубликовала сегодня небольшой видеоролик, в котором поведала о состоянии здоровья на данный момент, а также призналась в причинах такой экстренной госпитализации. Вопреки слухам о больном сердце артистки, юмористка заявила, что из-за переутомления у неё случился резкий перепад давления, от чего и стало не по себе. Несмотря на то, что в этот момент она находилась в поезде, проводники оперативно среагировали и оказали ей необходимую первую помощь, а по прибытию поезда в Москву Воробей вместе с бригадой медиков отправилась в больницу.Встревоженная публика немного успокоилась после такого заявления, но внешний вид кумира понравился не всем поклонникам. На лице Елены Воробей многие заметили не только следы обычной усталости, но и серьёзного переутомления, посоветовав той выделить себе немного больше времени для качественного отдыха, чем сутки в больнице.