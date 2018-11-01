Ученые: Бесплатная пицца увеличивает производительность труда больше, чем премия
Ученые провели опрос и установили, что бесплатная пицца на работе увеличивает производитель сотрудников больше, чем денежная премия. Такие выводы сделали научные работники из Университета Дьюка.
Исследование проводилось среди сотрудников полупроводниковой фабрики. Каждой группе рабочих, а их было всего четыре, были предложены варианты мотивации от начальства: бесплатная пицца, похвала руководства, денежная премия. Одному из коллективов не полагалось никаких стимулов.
В первый день исследования было установлено, что пицца выступает главным стимулом и увеличивает производительность труда на 7%. На второй позиции находится похвала руководства. Размер денежного стимула составлял 30 долларов. Предполагается, что от него производительность выросла бы всего на 4,9%, а сотрудники уже через два дня стали бы хуже выполнять свою работу.
После анализа недельных данных стало понятно, что комплимент от руководства обладал большей мотивацией, чем пицца. Наименее продуктивной была группа с денежным стимулом.
Исследование проводилось среди сотрудников полупроводниковой фабрики. Каждой группе рабочих, а их было всего четыре, были предложены варианты мотивации от начальства: бесплатная пицца, похвала руководства, денежная премия. Одному из коллективов не полагалось никаких стимулов.
В первый день исследования было установлено, что пицца выступает главным стимулом и увеличивает производительность труда на 7%. На второй позиции находится похвала руководства. Размер денежного стимула составлял 30 долларов. Предполагается, что от него производительность выросла бы всего на 4,9%, а сотрудники уже через два дня стали бы хуже выполнять свою работу.
После анализа недельных данных стало понятно, что комплимент от руководства обладал большей мотивацией, чем пицца. Наименее продуктивной была группа с денежным стимулом.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:22