Ученые: У мужчин старше 35 лет чаще рождаются больные дети





Специалисты привели исследование, в котором приняли участие более 40 миллионов детей, чтобы выяснить, что же становится причиной родовых дефектов у малышей. Изучив полученные результаты, исследователи пришли к выводу, что за здоровье ребёнка отвечает не только мать, но и отец. Выяснялось, что чем старше мужчина, тем больше риск рождения больных детей. У специалистов есть логичное объяснение этому феномену.Ученые рассказали, что с каждым годом жизни мужчины у него накапливаются по 2 мутации в ДНК сперматозоидов. В ходе эксперимента стало ясно, что по сравнению с детьми, возраст отцов которых составлял от 25 до 34 лет, малыши, родившиеся от отцов в возрасте от 35 до 45 лет, на 5% чаще рождаются раньше времени или с маленьким весом. Также выяснилось, что риск попадания младенцев в реанимацию увеличивался более чем на 10%, если их отцы были старше 45 лет.