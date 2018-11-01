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Ученые: У мужчин старше 35 лет чаще рождаются больные дети

В ходе очередного эксперимента ученые выяснили, что у мужчин старше 35 лет чаще рождаются больные дети. Чтобы снизить риск появления у новорожденных родовых дефектов, сильной половине человечества нужно обзаводиться потомством до указанного возраста.

Ученые: У мужчин старше 35 лет чаще рождаются больные дети

Специалисты привели исследование, в котором приняли участие более 40 миллионов детей, чтобы выяснить, что же становится причиной родовых дефектов у малышей. Изучив полученные результаты, исследователи пришли к выводу, что за здоровье ребёнка отвечает не только мать, но и отец. Выяснялось, что чем старше мужчина, тем больше риск рождения больных детей. У специалистов есть логичное объяснение этому феномену.

Ученые рассказали, что с каждым годом жизни мужчины у него накапливаются по 2 мутации в ДНК сперматозоидов. В ходе эксперимента стало ясно, что по сравнению с детьми, возраст отцов которых составлял от 25 до 34 лет, малыши, родившиеся от отцов в возрасте от 35 до 45 лет, на 5% чаще рождаются раньше времени или с маленьким весом. Также выяснилось, что риск попадания младенцев в реанимацию увеличивался более чем на 10%, если их отцы были старше 45 лет.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:09

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