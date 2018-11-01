Археологи разгадали секрет строительства египетских пирамид





Археологи, ведущие раскопки в районе карьера Хатнуба, места, где древние египтяне добывали алебастр, наткнулись на 4,5-тысячелетние следы огромного пандуса, чем вероятно разгадали секрет строительства египетских пирамид. Эксперты полагают, что находка использовалась для перемещения и поднятия блоков из камня, вес которых достигал нескольких тонн. Само приспособление представляет собой наклонную площадку, то есть сам пандус, оборудованный по обеим сторонам крупными деревянными колодами, обвязанными верёвками. Во время перемещения добытых алебастровых блоков в карьере, египтяне фиксировали этими верёвками тележку с грузом, после чего натягивали колоды, что обеспечивало перемещение блоков по площадке пандуса под углом 20 градусов.Исследователи уверены, что именно такие пандусы и являются тем самым секретом строительства египетских пирамид из известняка.