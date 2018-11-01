В США трое друзей заявили о решении стать "подругами"





У подростков выявили гендерную дисфорию. При таком состоянии человек не принимает собственный половой статус женщины или мужчины. Мальчики попросили называть их Фиана, Лили и Зури.По словам родителей подростков, еще в детском возрасте они отказались принимать свой пол. Им не нравились игрушки для мальчиков, зато радовали кукла и одежда для девочек.Фиана призналась матери, что у нее женские мозги и сердце. Лили еще восемь лет назад просила на называть себя Джеком. Родители Зури сразу поняли, что их ребенок не шутит на счет смены полы. Когда взрослые разрешили ему надеть юбку, то поняли, что подросток счастлив.Операцию по смене пола в США можно сделать только по достижению совершеннолетия. Специальные препараты разрешается принимать только в 14 лет.