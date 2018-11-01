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В 2018 году Россия поставила оружие 40 странам мира на сумму 19 млрд долларов

В 2018 году Россия поставила оружие в 40 стран мира на сумму 19 миллиардов долларов. Детальные данные были обнародованы генеральным директором “Рособоронэкспорта” Александром Михеевым.

В 2018 году Россия поставила оружие 40 странам мира на сумму 19 млрд долларов

Как стало известно, с начала текущего года Россия поставила достаточно большие объемы различного рода техники и вооружения в 40 государств. Некоторые данные касательно видов техники, а также денежные суммы, за которые совершались сделки, были официально обнародованы “Рособоронэкспортом".

Данное акционерное общество входит в состав госкорпорации "Ростех" и является единственным посредником, через которого осуществляются все операции по продаже оружия зарубежным странам. Кроме вооружения, “Рособоронэкспорт” предоставляет и сопутствующие услуги. Точный список оружия и техники, которые были проданы за рубеж, остается неизвестным.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:08

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