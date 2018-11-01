Эксперты выяснили, люди с какими именами чаще всего попадают в аварии





Специалисты изучили данные более 180 тысяч страховых случаев по ОСАГО. В этом им помог инструмент big data. Среди мужчин чаще всего виновниками дорожных инцидентов выступали Александр, Сергей, Алексей, Андрей и Владимир. Часто ДТП провоцировали Дмитрий, Евгений, Михаил, Николай и Юрий.Среди женщин виновницами аварий наиболее часто выступали Елена, Наталья, Ольга, Татьяна, Ирина. Десятку замыкают Юлия, Екатерина, Анна, Светлана, Анастасия.Эксперты отмечают, что первую пятерку и мужских, и женских имен, занимают те, которыми наиболее часто называли 25-40 лет назад. Много аварий приходится на автомобилистов в возрасте от 29 до 31 года, 26-28 лет.