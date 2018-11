Разработчики Just Cause 4 рассказали о трёх запланированных DLC

DLC будут посвящены шпионским играм, демонам и сумасшедшим гонкам. Релиз дополнений произойдет в следующем году.В новой части Just Cause 4 Нико Родригес продолжит путешествие по Солису для получения информации о своей жизни в прошлом. Для передвижения геймеры будут использовать парашют и вингсьют, а благодаря потокам воздуха для планирования можно перемещаться на большие расстояния.Вооружение персонажа состоит из фирменного гарпуна-пистолета, который имеет новые возможности. Родригес будет более избирательно прикреплять к нему небольшие реактивные двигатели-бустеры к предметам, что позволяет проводить с ними различные манипуляции.Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Релиз Just Cause 4 запланирован на 4 декабря текущего года.