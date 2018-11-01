Стас Костюшкин сравнил себя с Волочковой и сел на шпагат

Стас Костюшкин обладает отменной физической формой и часто проводит время в тренажерном зале. Несмотря на то, что над растяжкой, как у Волочковой, необходимо работать годами, артист продемонстрировал свои спортивные успехи, сравнив их с достижениями балерины.Некоторые комментаторы отметили, что шпагат Костюшкина намного лучше и красивее, чем у Волочковой. Но учитывая, что певец все же не является профессиональным балетмейстером, многие заметили, с каким трудом ему дается шпагат.