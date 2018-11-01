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49-летняя Дженнифер Лопес снялась в откровенной фотосессии

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в откровенной фотосесии. В 49-летнем возрасте знаменитость может похвастаться сексуальной фигурой и изящным телом.

49-летняя Дженнифер Лопес снялась в откровенной фотосессии

Пикантная фотосессия была сделана для очередного номера глянцевого журнала InStyle. Для многих Дженнифер Лопес снялась в неожиданном образе. Певица практически предстала оголенной перед подписчиками. На ней находилась только длинная накидка, декорированная стразами. Такой образ позволил оценить фигуру актрисы. Подписчики пришли в восторг от увиденного, многие считают Лопес иконой стиля и красоты.

Сама певица заявляет, что прекрасно выглядит, потому что отказалась от кофеина и алкоголя. Кроме этого, она не нарушает режим сна. Такие простые правила помогают сохранить естественную красоту.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:40

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