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В Forbes опубликовали официальный доход Ксении Собчак за минувший год в 91 млн рублей

Свои доходы популярная ведущая, тележурналистка и политик Ксения Собчак никогда не скрывала, и по данным Forbes за 2017 год она заработала 91 млн рублей, исходя из официальных источников о доходах.

Сегодня Ксения Собчак входит в список самых высокооплачиваемых отечественных звезд и помимо работы ведущей шоу «Собчак слезам не верит». Осуществляет руководство глянцевым журналом, проводит семинары и различные мероприятия.

В Forbes опубликовали официальный доход Ксении Собчак за минувший год в 91 млн рублей

Некий доход приносит Ксении и ее политическая деятельность, хотя по словам знаменитости именно из-за политики ее доход значительно меньше чем мог бы быть. Ксения Собчак не скрывает, что обеспечена, но отмечает, что это результат ее тяжелого труда, который все видят.

Контракт с Ксенией Собчак оценивается не менее 2 млн рублей, а так как она вполне подходит для рекламы товаров и услуг для обеспеченных людей, то недостатка в работе у нее нет.

В Forbes опубликовали официальный доход Ксении Собчак за минувший год в 91 млн рублей

Помимо этого состоятельные люди приглашают Ксению в качестве ведущей на мероприятия, но это удовольствие тоже не из дешевых, так как гонорар телеведущей составляет от 1,5 млн рублей.

В Forbes опубликовали официальный доход Ксении Собчак за минувший год в 91 млн рублей

Помимо этого, свои доходы Ксения Собчак удачно инвестирует, и только за последние шесть лет ее заработок составил 403 млн рублей, и сейчас на ее счетах находится около 417 млн рублей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:43

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