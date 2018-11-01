В Forbes опубликовали официальный доход Ксении Собчак за минувший год в 91 млн рублей





Сегодня Ксения Собчак входит в список самых высокооплачиваемых отечественных звезд и помимо работы ведущей шоу «Собчак слезам не верит». Осуществляет руководство глянцевым журналом, проводит семинары и различные мероприятия.Некий доход приносит Ксении и ее политическая деятельность, хотя по словам знаменитости именно из-за политики ее доход значительно меньше чем мог бы быть. Ксения Собчак не скрывает, что обеспечена, но отмечает, что это результат ее тяжелого труда, который все видят.Контракт с Ксенией Собчак оценивается не менее 2 млн рублей, а так как она вполне подходит для рекламы товаров и услуг для обеспеченных людей, то недостатка в работе у нее нет.Помимо этого состоятельные люди приглашают Ксению в качестве ведущей на мероприятия, но это удовольствие тоже не из дешевых, так как гонорар телеведущей составляет от 1,5 млн рублей.Помимо этого, свои доходы Ксения Собчак удачно инвестирует, и только за последние шесть лет ее заработок составил 403 млн рублей, и сейчас на ее счетах находится около 417 млн рублей.