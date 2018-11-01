Мария Лиман восхитила поклонников откровенным снимком





Мария Лиман любит публиковать вызывающие и откровенные фотографии на своей странице в Instagram. У модели если множество подписчиков, которые следят за ее жизнью и комментируют каждую ее публикацию. Несколько часов назад знаменитость решила порадовать своих преданных поклонников и опубликовала снимок, на котором она запечатлена в прозрачном нижнем белье белого цвета. В комментарии к фото она коротко написала: "Пожелайте мне сладких снов".Подписчики Марии Лиман пришли в восторг от откровенной фотографии модели и начали писать, что им теперь заснуть будет весьма сложно. При этом многие похвалили знаменитость за подтянутую фигуру. Всего за несколько десятков минут публикация модели набрала большое количество лайков.