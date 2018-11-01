Мария Лиман восхитила поклонников откровенным снимком
Скандально известная Мария Лиман в очередной раз продемонстрировала своим поклонникам полуголую фотографию. Соответствующий снимок появился на ее странице в социальной сети Instagram.
Мария Лиман любит публиковать вызывающие и откровенные фотографии на своей странице в Instagram. У модели если множество подписчиков, которые следят за ее жизнью и комментируют каждую ее публикацию. Несколько часов назад знаменитость решила порадовать своих преданных поклонников и опубликовала снимок, на котором она запечатлена в прозрачном нижнем белье белого цвета. В комментарии к фото она коротко написала: "Пожелайте мне сладких снов".
Подписчики Марии Лиман пришли в восторг от откровенной фотографии модели и начали писать, что им теперь заснуть будет весьма сложно. При этом многие похвалили знаменитость за подтянутую фигуру. Всего за несколько десятков минут публикация модели набрала большое количество лайков.
Мария Лиман любит публиковать вызывающие и откровенные фотографии на своей странице в Instagram. У модели если множество подписчиков, которые следят за ее жизнью и комментируют каждую ее публикацию. Несколько часов назад знаменитость решила порадовать своих преданных поклонников и опубликовала снимок, на котором она запечатлена в прозрачном нижнем белье белого цвета. В комментарии к фото она коротко написала: "Пожелайте мне сладких снов".
Подписчики Марии Лиман пришли в восторг от откровенной фотографии модели и начали писать, что им теперь заснуть будет весьма сложно. При этом многие похвалили знаменитость за подтянутую фигуру. Всего за несколько десятков минут публикация модели набрала большое количество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:25