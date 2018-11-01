АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Водители Формулы-1 просят камеры и мониторы в авто вместо привычных зеркал
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

Мария Лиман восхитила поклонников откровенным снимком

Скандально известная Мария Лиман в очередной раз продемонстрировала своим поклонникам полуголую фотографию. Соответствующий снимок появился на ее странице в социальной сети Instagram.

Мария Лиман восхитила поклонников откровенным снимком

Мария Лиман любит публиковать вызывающие и откровенные фотографии на своей странице в Instagram. У модели если множество подписчиков, которые следят за ее жизнью и комментируют каждую ее публикацию. Несколько часов назад знаменитость решила порадовать своих преданных поклонников и опубликовала снимок, на котором она запечатлена в прозрачном нижнем белье белого цвета. В комментарии к фото она коротко написала: "Пожелайте мне сладких снов".

Подписчики Марии Лиман пришли в восторг от откровенной фотографии модели и начали писать, что им теперь заснуть будет весьма сложно. При этом многие похвалили знаменитость за подтянутую фигуру. Всего за несколько десятков минут публикация модели набрала большое количество лайков.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Воробей из палаты рассказала о причинах
Водители Формулы-1 просят камеры и мониторы в
Ученые: Бесплатная пицца увеличивает
Денис Лебедев рассказал, что только сейчас
Оксана Ряска разозлила Ксению Бородину и получила
Ученые: У мужчин старше 35 лет чаще рождаются
Стас Костюшкин сравнил себя с Волочковой и сел на
Ученые: Оральный секс увеличивает риск
Разработчики Just Cause 4 рассказали о трёх
Во избежание расправы Кокорина и Мамаева
49-летняя Дженнифер Лопес снялась в откровенной
Под контрсанкции РФ попала Юлия Тимошенко
Мария Лиман восхитила поклонников откровенным
Археологи разгадали секрет строительства
Ксения Бородина поделилась в Instagram историей,
В США трое друзей заявили о решении стать
Роспотребнадзор дал рекомендации посетителям
В 2018 году Россия поставила оружие 40 странам
Mercedes-AMG GT 63 S стал самым быстрым на трассе
Эксперты выяснили, люди с какими именами чаще
В WhatsApp появится реклама
В Forbes опубликовали официальный доход Ксении
Дочь певицы Pink попала в больницу с растяжением
Ученые создали первую 3D-модель грудной клетки
В Подмосковье пресекли деятельность банды
«Дом-2»: Наталья Игрунова потеряла ребенка от
Ученые из Самары научились превращать теплый
Ученые NASA показали на Хеллоуин “Голову Ведьмы”
Apple блокирует некоторые мобильные приложения в
Представлены 4 модификации Kia Telluride для
Просмотреть все новости