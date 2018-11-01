Mercedes-AMG GT 63 S стал самым быстрым на трассе Нюрбургринга





Водителем был выбран профессиональный гонщик, а также инженер, работающий на Mercedess. Пилоту довелось управлять быстрейшим на сегодняшний день авто с четырьмя полноценными посадочными местами. Пятидверная машина располагает мощностью 639 лошадиных сил, создаваемых четырехлитровым восьмицилиндровым битурбо-двигателем. С нуля до 100 км/час авто разгоняется за 3,2 секунды, что является выдающимся результатом с учетом наличия 4 посадочных мест. Коробка передач у AMG GT 63 S также достаточно необычная. Будучи автоматической, она обладает девятью ступенями. Отмечается, что машина оснащена дрифт-режимом, а также системой полного привода. По словам разработчиков, максимальная скорость AMG GT 63 S составит порядка 315 км/час.Отмечается, что ранее самым быстрым авто с полноценными местами для посадки являлся Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Время, за которое ему удалось преодолеть “Северную петлю”, составляло 7 минут и 32 секунды.