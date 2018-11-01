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В WhatsApp появится реклама

Вице-президент Facebook Крис Дэниелс, возглавляющий подразделение мессенджера WhatsApp заявил, что в приложении появится реклама. Первыми нововведение затронет iOS, а только затем владельцев Android-устройств.

В WhatsApp появится реклама

Отметим, что до этого соучредитель WhatsApp и интернет-предприниматель Брайан Актон рассказал, что Марк Цукерберг намеревался пойти на такой шаг и транслировать пользователям приложения рекламные объявления. Теперь Дэниелс подтвердил, что в мессенджере появится нововведение.

Он заявил, что реклама в скором времени станет основным средством заработка WhatsApp. Согласно опубликованному отчету Facebook, приложением ежедневно пользуются более 450 миллионов человек. На сегодняшний день социальная сеть использует сквозное шифрование WhatsApp, и реклама в мессенджере появится на основе Facebook. По мнению экспертов индустрии, пользователю предложат связать номер телефона и аккаунт в соцсети, а после этого будет отобрана целевая реклама.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:50

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