В WhatsApp появится реклама





Отметим, что до этого соучредитель WhatsApp и интернет-предприниматель Брайан Актон рассказал, что Марк Цукерберг намеревался пойти на такой шаг и транслировать пользователям приложения рекламные объявления. Теперь Дэниелс подтвердил, что в мессенджере появится нововведение.Он заявил, что реклама в скором времени станет основным средством заработка WhatsApp. Согласно опубликованному отчету Facebook, приложением ежедневно пользуются более 450 миллионов человек. На сегодняшний день социальная сеть использует сквозное шифрование WhatsApp, и реклама в мессенджере появится на основе Facebook. По мнению экспертов индустрии, пользователю предложат связать номер телефона и аккаунт в соцсети, а после этого будет отобрана целевая реклама.