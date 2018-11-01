В WhatsApp появится реклама
Вице-президент Facebook Крис Дэниелс, возглавляющий подразделение мессенджера WhatsApp заявил, что в приложении появится реклама. Первыми нововведение затронет iOS, а только затем владельцев Android-устройств.
Отметим, что до этого соучредитель WhatsApp и интернет-предприниматель Брайан Актон рассказал, что Марк Цукерберг намеревался пойти на такой шаг и транслировать пользователям приложения рекламные объявления. Теперь Дэниелс подтвердил, что в мессенджере появится нововведение.
Он заявил, что реклама в скором времени станет основным средством заработка WhatsApp. Согласно опубликованному отчету Facebook, приложением ежедневно пользуются более 450 миллионов человек. На сегодняшний день социальная сеть использует сквозное шифрование WhatsApp, и реклама в мессенджере появится на основе Facebook. По мнению экспертов индустрии, пользователю предложат связать номер телефона и аккаунт в соцсети, а после этого будет отобрана целевая реклама.
Отметим, что до этого соучредитель WhatsApp и интернет-предприниматель Брайан Актон рассказал, что Марк Цукерберг намеревался пойти на такой шаг и транслировать пользователям приложения рекламные объявления. Теперь Дэниелс подтвердил, что в мессенджере появится нововведение.
Он заявил, что реклама в скором времени станет основным средством заработка WhatsApp. Согласно опубликованному отчету Facebook, приложением ежедневно пользуются более 450 миллионов человек. На сегодняшний день социальная сеть использует сквозное шифрование WhatsApp, и реклама в мессенджере появится на основе Facebook. По мнению экспертов индустрии, пользователю предложат связать номер телефона и аккаунт в соцсети, а после этого будет отобрана целевая реклама.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:50