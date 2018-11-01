АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Народные приметы на 1 ноября: Почему нужно покормить сороку
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

В Подмосковье пресекли деятельность банды "черных" риелторов

В Подмосковье и Тверской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность банды так называемых «черных» риелторов. Об этом сообщили в столичной пресс-службе МВД РФ.

В Подмосковье пресекли деятельность банды "черных" риелторов

В ходе следствия правоохранителям удалось установить, что 34-летний житель Тверской области занимался предоставлением риелторских услуг. Со своими знакомыми злоумышленник находил граждан, имеющих собственные квартиры в Московской области и ведущих асоциальный образ жизни.

Под различными предлогами они убеждали владельцев продать жилье, а взамен обещали купить им иную недвижимость на взаимовыгодных условиях. После заключения сделки бывшие владельцы вывозились в Тверскую область, где их убивали.

С состав группировки входили 16 преступников, жертвами которых стали девять человек. По факту случившегося инициировано уголовное дело.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Forbes опубликовали официальный доход Ксении
Дочь певицы Pink попала в больницу с растяжением
Ученые создали первую 3D-модель грудной клетки
В Подмосковье пресекли деятельность банды
«Дом-2»: Наталья Игрунова потеряла ребенка от
Ученые из Самары научились превращать теплый
Ученые NASA показали на Хеллоуин “Голову Ведьмы”
Apple блокирует некоторые мобильные приложения в
Представлены 4 модификации Kia Telluride для
Ученые назвали причину бессознательного занятия
Во Франции расследуют многочисленные случаи
Виктория Боня заявила в Instagram, что джинсы –
В России за 9 месяцев продали 25 тысяч китайских
У беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей)
На «Авито» выяснили, где российским студентам
Виктория Романец выложила в Instagram фото своей
Откровенный клип Анны Седоковой запретили к
Депутат Манукян захотел увидеть Аллу Пугачеву в
Смартфон-раскладушку Samsung W2019 показали на
Жена Святослава Ещенко обвинила юмориста в изменах
Ученые: Удаление аппендикса снижает риск
Ученые озвучили ТОП-3 самых грязных мест, где
Медики заявили, что молоко ухудшает симптомы
На портале Reddit в честь Хеллоуина показали
На фоне Луны уфологи сняли НЛО с хаотичной
Народные приметы на 1 ноября: Почему нужно
В Сети опубликовали интимное фото Ивана Урганта
В Москве злоумышленники на белом ВАЗе похитили
Денис Лебедев в Instagram заявил, что ужин с
Клад из 135 старинных монет найден на Софийской
Просмотреть все новости