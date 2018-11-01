В Подмосковье пресекли деятельность банды "черных" риелторов
В Подмосковье и Тверской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность банды так называемых «черных» риелторов. Об этом сообщили в столичной пресс-службе МВД РФ.
В ходе следствия правоохранителям удалось установить, что 34-летний житель Тверской области занимался предоставлением риелторских услуг. Со своими знакомыми злоумышленник находил граждан, имеющих собственные квартиры в Московской области и ведущих асоциальный образ жизни.
Под различными предлогами они убеждали владельцев продать жилье, а взамен обещали купить им иную недвижимость на взаимовыгодных условиях. После заключения сделки бывшие владельцы вывозились в Тверскую область, где их убивали.
С состав группировки входили 16 преступников, жертвами которых стали девять человек. По факту случившегося инициировано уголовное дело.
В ходе следствия правоохранителям удалось установить, что 34-летний житель Тверской области занимался предоставлением риелторских услуг. Со своими знакомыми злоумышленник находил граждан, имеющих собственные квартиры в Московской области и ведущих асоциальный образ жизни.
Под различными предлогами они убеждали владельцев продать жилье, а взамен обещали купить им иную недвижимость на взаимовыгодных условиях. После заключения сделки бывшие владельцы вывозились в Тверскую область, где их убивали.
С состав группировки входили 16 преступников, жертвами которых стали девять человек. По факту случившегося инициировано уголовное дело.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:22