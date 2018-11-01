Дочь певицы Pink попала в больницу с растяжением
Во время активного отдыха на детской площадке 7-летняя дочь Pink повредила связки на руке. Девочку пришлось экстренно госпитализировать с растяжением, об это певица сообщила в Instagram.
Исполнительница Pink общается со своими преданными поклонниками при помощи социальной сети Instagram. Знаменитость часто публикует фотографии и видео со своей личной жизни. Несколько дней назад певица опубликовала фото, на котором запечатлена она со своей 7-летней дочерью. Девочка сидит на больничной койке, а звездная мать нежно смотрит на нее. Pink сообщила, что ее наследница даже не плакала, но исполнительница все же обратилась к специалистам, и те наложили малышке фиксирующую повязку.
Подписчики певицы написали в комментариях множество пожеланий для дочери Pink. Поклонники начали переживать за девочку и попросили сообщать о том, как она себя чувствует. Всего за несколько дней публикация исполнительницы набрала более 607 тысяч отметок "Мне нравится".
Исполнительница Pink общается со своими преданными поклонниками при помощи социальной сети Instagram. Знаменитость часто публикует фотографии и видео со своей личной жизни. Несколько дней назад певица опубликовала фото, на котором запечатлена она со своей 7-летней дочерью. Девочка сидит на больничной койке, а звездная мать нежно смотрит на нее. Pink сообщила, что ее наследница даже не плакала, но исполнительница все же обратилась к специалистам, и те наложили малышке фиксирующую повязку.
Подписчики певицы написали в комментариях множество пожеланий для дочери Pink. Поклонники начали переживать за девочку и попросили сообщать о том, как она себя чувствует. Всего за несколько дней публикация исполнительницы набрала более 607 тысяч отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:40