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Дочь певицы Pink попала в больницу с растяжением

Во время активного отдыха на детской площадке 7-летняя дочь Pink повредила связки на руке. Девочку пришлось экстренно госпитализировать с растяжением, об это певица сообщила в Instagram.

Дочь певицы Pink попала в больницу с растяжением

Исполнительница Pink общается со своими преданными поклонниками при помощи социальной сети Instagram. Знаменитость часто публикует фотографии и видео со своей личной жизни. Несколько дней назад певица опубликовала фото, на котором запечатлена она со своей 7-летней дочерью. Девочка сидит на больничной койке, а звездная мать нежно смотрит на нее. Pink сообщила, что ее наследница даже не плакала, но исполнительница все же обратилась к специалистам, и те наложили малышке фиксирующую повязку.

Дочь певицы Pink попала в больницу с растяжением

Подписчики певицы написали в комментариях множество пожеланий для дочери Pink. Поклонники начали переживать за девочку и попросили сообщать о том, как она себя чувствует. Всего за несколько дней публикация исполнительницы набрала более 607 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:40

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