Дочь певицы Pink попала в больницу с растяжением





Исполнительница Pink общается со своими преданными поклонниками при помощи социальной сети Instagram. Знаменитость часто публикует фотографии и видео со своей личной жизни. Несколько дней назад певица опубликовала фото, на котором запечатлена она со своей 7-летней дочерью. Девочка сидит на больничной койке, а звездная мать нежно смотрит на нее. Pink сообщила, что ее наследница даже не плакала, но исполнительница все же обратилась к специалистам, и те наложили малышке фиксирующую повязку.Подписчики певицы написали в комментариях множество пожеланий для дочери Pink. Поклонники начали переживать за девочку и попросили сообщать о том, как она себя чувствует. Всего за несколько дней публикация исполнительницы набрала более 607 тысяч отметок "Мне нравится".