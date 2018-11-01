«Дом-2»: Наталья Игрунова потеряла ребенка от Павла Уломского
Новенькие участники телепроекта «Дом-2» Наталья Игрунова и Павел Уломский снова дали повод поговорить о себе.
Недавно пришедшие на реалити-шоу «Дом-2» Наталья Игрунова и Павел Уломский не являются любимчиками телезрителей. Влюбленных считают фальшивыми, двуличными и неискренними, а ссоры и конфликты парочки практически все участники телестройки и телезрители соответственно воспринимают, как некую игру ребят.
Впрочем, если судить по тому, сколько Наталью и Павла показывают в эфирах, эти двое намерены надолго задержаться на телепроекте «Дом-2». Практически каждый день Игрунова и Уломский пытаются расположить к своей парочке телезрителей и коллектив. Блондинка то и дело оправдывает свои истерики, а парень пытается подружиться практически со всеми.
На днях в очередном эфире «Дома-2» Наталья согласилась с тем, что со стороны ее отношения с Павлом могут выглядеть неискренними, однако девушка поспешила подчеркнуть, что они ничего не могут изменить, ведь на протяжении жизни им приходилось так жить. Блондинка указала на то, что в совместной жизни им пришлось пройти очень многое. Как оказалось, у парочки даже должен был родиться общий малыш.
По словам Натальи, она забеременела от Павла, когда ей было всего 16 лет. Тем не менее, узнала радостную новость девушка только после очередного расставания с возлюбленным и после того, как изменила Уломскому со своим бывшим избранником. Выяснилось, что постоянные нервы, болезнь, медикаменты, которые нельзя было принимать во время беременности, и стали теми факторами, повлиявшие на то, что Игрунова потеряла ребенка.
Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» принялись активно обсуждать откровенные признания Натальи Игруновой. Некоторые поклонники проекта уверены, что таким способом участница просто хочет привлечь к своей парочке внимание и разжалобить других домовцев, а также фанатов телешоу.
Недавно пришедшие на реалити-шоу «Дом-2» Наталья Игрунова и Павел Уломский не являются любимчиками телезрителей. Влюбленных считают фальшивыми, двуличными и неискренними, а ссоры и конфликты парочки практически все участники телестройки и телезрители соответственно воспринимают, как некую игру ребят.
Впрочем, если судить по тому, сколько Наталью и Павла показывают в эфирах, эти двое намерены надолго задержаться на телепроекте «Дом-2». Практически каждый день Игрунова и Уломский пытаются расположить к своей парочке телезрителей и коллектив. Блондинка то и дело оправдывает свои истерики, а парень пытается подружиться практически со всеми.
На днях в очередном эфире «Дома-2» Наталья согласилась с тем, что со стороны ее отношения с Павлом могут выглядеть неискренними, однако девушка поспешила подчеркнуть, что они ничего не могут изменить, ведь на протяжении жизни им приходилось так жить. Блондинка указала на то, что в совместной жизни им пришлось пройти очень многое. Как оказалось, у парочки даже должен был родиться общий малыш.
По словам Натальи, она забеременела от Павла, когда ей было всего 16 лет. Тем не менее, узнала радостную новость девушка только после очередного расставания с возлюбленным и после того, как изменила Уломскому со своим бывшим избранником. Выяснилось, что постоянные нервы, болезнь, медикаменты, которые нельзя было принимать во время беременности, и стали теми факторами, повлиявшие на то, что Игрунова потеряла ребенка.
Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» принялись активно обсуждать откровенные признания Натальи Игруновой. Некоторые поклонники проекта уверены, что таким способом участница просто хочет привлечь к своей парочке внимание и разжалобить других домовцев, а также фанатов телешоу.
«Очередная игра! Игрунова и Уломский уже построили отношения, зачем их вообще держать на «Дом-2»? Не понимаю этого..уже не тот проект, не тот..» - написал один из фанатов «Дом-2» в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:13