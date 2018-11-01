«Дом-2»: Наталья Игрунова потеряла ребенка от Павла Уломского

«Очередная игра! Игрунова и Уломский уже построили отношения, зачем их вообще держать на «Дом-2»? Не понимаю этого..уже не тот проект, не тот..» - написал один из фанатов «Дом-2» в Сети.





Недавно пришедшие на реалити-шоу «Дом-2» Наталья Игрунова и Павел Уломский не являются любимчиками телезрителей. Влюбленных считают фальшивыми, двуличными и неискренними, а ссоры и конфликты парочки практически все участники телестройки и телезрители соответственно воспринимают, как некую игру ребят.Впрочем, если судить по тому, сколько Наталью и Павла показывают в эфирах, эти двое намерены надолго задержаться на телепроекте «Дом-2». Практически каждый день Игрунова и Уломский пытаются расположить к своей парочке телезрителей и коллектив. Блондинка то и дело оправдывает свои истерики, а парень пытается подружиться практически со всеми.На днях в очередном эфире «Дома-2» Наталья согласилась с тем, что со стороны ее отношения с Павлом могут выглядеть неискренними, однако девушка поспешила подчеркнуть, что они ничего не могут изменить, ведь на протяжении жизни им приходилось так жить. Блондинка указала на то, что в совместной жизни им пришлось пройти очень многое. Как оказалось, у парочки даже должен был родиться общий малыш.По словам Натальи, она забеременела от Павла, когда ей было всего 16 лет. Тем не менее, узнала радостную новость девушка только после очередного расставания с возлюбленным и после того, как изменила Уломскому со своим бывшим избранником. Выяснилось, что постоянные нервы, болезнь, медикаменты, которые нельзя было принимать во время беременности, и стали теми факторами, повлиявшие на то, что Игрунова потеряла ребенка.Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» принялись активно обсуждать откровенные признания Натальи Игруновой. Некоторые поклонники проекта уверены, что таким способом участница просто хочет привлечь к своей парочке внимание и разжалобить других домовцев, а также фанатов телешоу.