АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Народные приметы на 1 ноября: Почему нужно покормить сороку
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

Ученые NASA показали на Хеллоуин “Голову Ведьмы”

Ученые NASA на Хеллоуин опубликовали снимок туманности “Голова Ведьмы”. Изображение было опубликовано на странице космического ведомства в сети Instagram.

Ученые NASA показали на Хеллоуин “Голову Ведьмы”

Свое название туманность получила в связи с тем, что напомнила исследователям профиль колдовского лица. “Голова Ведьмы" находится в созвездии “Орион”, в нескольких сотнях световых годах от Земли, а зафиксировать ее удалось благодаря инфракрасному излучению. По словам экспертов, туманность достаточно яркая по причине того, что освещается массивными источниками света, расположенными неподалеку. Явление состоит из множества мелких частиц, которые излучают энергию, отчетливо заметную в инфракрасном спектре. Именно благодаря этому огромное пылевое облако удалось запечатлеть.

Пост с изображением туманности “Голова Ведьмы” на странице NASA сразу стал весьма популярен среди пользователей. На момент публикации, количество положительных оценок перешагнуло отметку в 234 000.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Forbes опубликовали официальный доход Ксении
Дочь певицы Pink попала в больницу с растяжением
Ученые создали первую 3D-модель грудной клетки
В Подмосковье пресекли деятельность банды
«Дом-2»: Наталья Игрунова потеряла ребенка от
Ученые из Самары научились превращать теплый
Ученые NASA показали на Хеллоуин “Голову Ведьмы”
Apple блокирует некоторые мобильные приложения в
Представлены 4 модификации Kia Telluride для
Ученые назвали причину бессознательного занятия
Во Франции расследуют многочисленные случаи
Виктория Боня заявила в Instagram, что джинсы –
В России за 9 месяцев продали 25 тысяч китайских
У беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей)
На «Авито» выяснили, где российским студентам
Виктория Романец выложила в Instagram фото своей
Откровенный клип Анны Седоковой запретили к
Депутат Манукян захотел увидеть Аллу Пугачеву в
Смартфон-раскладушку Samsung W2019 показали на
Жена Святослава Ещенко обвинила юмориста в изменах
Ученые: Удаление аппендикса снижает риск
Ученые озвучили ТОП-3 самых грязных мест, где
Медики заявили, что молоко ухудшает симптомы
На портале Reddit в честь Хеллоуина показали
На фоне Луны уфологи сняли НЛО с хаотичной
Народные приметы на 1 ноября: Почему нужно
В Сети опубликовали интимное фото Ивана Урганта
В Москве злоумышленники на белом ВАЗе похитили
Денис Лебедев в Instagram заявил, что ужин с
Клад из 135 старинных монет найден на Софийской
Просмотреть все новости