Ученые NASA показали на Хеллоуин “Голову Ведьмы”

Свое название туманность получила в связи с тем, что напомнила исследователям профиль колдовского лица. “Голова Ведьмы" находится в созвездии “Орион”, в нескольких сотнях световых годах от Земли, а зафиксировать ее удалось благодаря инфракрасному излучению. По словам экспертов, туманность достаточно яркая по причине того, что освещается массивными источниками света, расположенными неподалеку. Явление состоит из множества мелких частиц, которые излучают энергию, отчетливо заметную в инфракрасном спектре. Именно благодаря этому огромное пылевое облако удалось запечатлеть.Пост с изображением туманности “Голова Ведьмы” на странице NASA сразу стал весьма популярен среди пользователей. На момент публикации, количество положительных оценок перешагнуло отметку в 234 000.