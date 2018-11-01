Apple блокирует некоторые мобильные приложения в Крыму





Беговатов рассказал, что получил письмо от Apple, в котором американская компания заявила, что не может сотрудничать с определенными приложениями или компаниями из-за антироссийских санкций. В корпорации посоветовали обратиться за разъяснениями в Министерство финансов США.В Минфине Соединенных штатов ответили «МоемуГороду», что Россия не входит в список стран, находящиеся под «всеобъемлющими» санкциями, как Северная Корея и Иран. Американский бизнес может ограничить сотрудничество с российскими компаниями лишь в том случае, если лица, связанные с ними, находятся в санкционном списке. Также в министерстве отметили, что бизнес самостоятельно оценивает риски и принимает решение о сотрудничестве на определенных территориях.После этого Дмитрий Беговатов переслал письмо от Минфина в Apple, и американская компания разблокировала приложение, однако обновления не проходят проверку. По мнению основателя компании, это связано с тем, что около 12% пользователей «МоегоГорода» составляют жители Крыма, а также ЛНР и ДНР.Компания «МойГород» является акселератором государственного Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и в начале прошлого года получила инвестиций на сумму 2,1 млн рублей. Приложение компании объединяет местный справочник, афишу и форум для жителей городов России и стран ближнего зарубежья.До этого в AppStore были заблокированы сервисы по бронирования жилья Tvil.ru и Суточно.ру, а также сервис такси «Максим». Их разработчики утверждают, что это связано с тем, что большое количество пользователей программ проживают в Крыму.