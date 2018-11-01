АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Народные приметы на 1 ноября: Почему нужно покормить сороку
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

Apple блокирует некоторые мобильные приложения в Крыму

Основатель городского справочника «МойГород» Дмитрий Беговатов сообщил, что Apple заблокировал некоторые мобильные приложения в Крыму в магазине App Store. Теперь под ударом оказались не только программы для аренды жилья, но и другие.

Apple блокирует некоторые мобильные приложения в Крыму

Беговатов рассказал, что получил письмо от Apple, в котором американская компания заявила, что не может сотрудничать с определенными приложениями или компаниями из-за антироссийских санкций. В корпорации посоветовали обратиться за разъяснениями в Министерство финансов США.

В Минфине Соединенных штатов ответили «МоемуГороду», что Россия не входит в список стран, находящиеся под «всеобъемлющими» санкциями, как Северная Корея и Иран. Американский бизнес может ограничить сотрудничество с российскими компаниями лишь в том случае, если лица, связанные с ними, находятся в санкционном списке. Также в министерстве отметили, что бизнес самостоятельно оценивает риски и принимает решение о сотрудничестве на определенных территориях.

После этого Дмитрий Беговатов переслал письмо от Минфина в Apple, и американская компания разблокировала приложение, однако обновления не проходят проверку. По мнению основателя компании, это связано с тем, что около 12% пользователей «МоегоГорода» составляют жители Крыма, а также ЛНР и ДНР.

Компания «МойГород» является акселератором государственного Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и в начале прошлого года получила инвестиций на сумму 2,1 млн рублей. Приложение компании объединяет местный справочник, афишу и форум для жителей городов России и стран ближнего зарубежья.

До этого в AppStore были заблокированы сервисы по бронирования жилья Tvil.ru и Суточно.ру, а также сервис такси «Максим». Их разработчики утверждают, что это связано с тем, что большое количество пользователей программ проживают в Крыму.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Forbes опубликовали официальный доход Ксении
Дочь певицы Pink попала в больницу с растяжением
Ученые создали первую 3D-модель грудной клетки
В Подмосковье пресекли деятельность банды
«Дом-2»: Наталья Игрунова потеряла ребенка от
Ученые из Самары научились превращать теплый
Ученые NASA показали на Хеллоуин “Голову Ведьмы”
Apple блокирует некоторые мобильные приложения в
Представлены 4 модификации Kia Telluride для
Ученые назвали причину бессознательного занятия
Во Франции расследуют многочисленные случаи
Виктория Боня заявила в Instagram, что джинсы –
В России за 9 месяцев продали 25 тысяч китайских
У беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей)
На «Авито» выяснили, где российским студентам
Виктория Романец выложила в Instagram фото своей
Откровенный клип Анны Седоковой запретили к
Депутат Манукян захотел увидеть Аллу Пугачеву в
Смартфон-раскладушку Samsung W2019 показали на
Жена Святослава Ещенко обвинила юмориста в изменах
Ученые: Удаление аппендикса снижает риск
Ученые озвучили ТОП-3 самых грязных мест, где
Медики заявили, что молоко ухудшает симптомы
На портале Reddit в честь Хеллоуина показали
На фоне Луны уфологи сняли НЛО с хаотичной
Народные приметы на 1 ноября: Почему нужно
В Сети опубликовали интимное фото Ивана Урганта
В Москве злоумышленники на белом ВАЗе похитили
Денис Лебедев в Instagram заявил, что ужин с
Клад из 135 старинных монет найден на Софийской
Просмотреть все новости