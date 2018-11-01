Ученые назвали причину бессознательного занятия сексом во сне





Иногда таких людей обвиняли в изнасиловании, но их оправдывал суд, потому что подсудимые не отдавали отчета в своих действиях. Врачи доказывали, что человек спал, но из-за сексомнии мог вступить в половой контакт с девушкой. Именно это произошло с 33-летним британцем Дарреном Гринвудом.По словам врача-сексолога и кандидата медицинских наук Александра Полеева, сексомния является редкой болезнью, которую часто сравнивают с эпилепсией, когда отключается сознание пациента. Страдающие от этого недуга стараются не посещать гостей, не заводят семью и детей, ведь из-за сексуального лунатизма во время сна они могут пристать даже к ребенку.