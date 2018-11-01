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Во Франции расследуют многочисленные случаи рождения детей без рук

Во Франции стартовало общенациональное расследование по факту того, что участились случаи рождения детей с дефектами конечностей. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Во Франции расследуют многочисленные случаи рождения детей без рук

Инициатором проведения следственных мероприятий стало Министерство здравоохранения страны. Только на этой неделе медики зафиксировали несколько новых случаев.

Как сообщило Агентство общественного здравоохранения Sant&Publique France, на протяжении 2000-2014 годов в восточной части государства недалеко от границы со Швейцарией было зафиксировано не менее 18 случаев рождения детей с соответствующими патологиями. Еще 7 инцидентов произошли на западе Франции с 2007 по 2013 годы.

В Минздраве хотят знать, почему фиксируются подобные случаи. Не исключается, что основной причиной может выступать экологический фактор, а также пища, употребляемая будущими мамами во время беременности. Полный отчет о происходящем представят летом 2019 года.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:47

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