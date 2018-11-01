Во Франции расследуют многочисленные случаи рождения детей без рук





Инициатором проведения следственных мероприятий стало Министерство здравоохранения страны. Только на этой неделе медики зафиксировали несколько новых случаев.Как сообщило Агентство общественного здравоохранения Sant&Publique France, на протяжении 2000-2014 годов в восточной части государства недалеко от границы со Швейцарией было зафиксировано не менее 18 случаев рождения детей с соответствующими патологиями. Еще 7 инцидентов произошли на западе Франции с 2007 по 2013 годы.В Минздраве хотят знать, почему фиксируются подобные случаи. Не исключается, что основной причиной может выступать экологический фактор, а также пища, употребляемая будущими мамами во время беременности. Полный отчет о происходящем представят летом 2019 года.