Виктория Боня заявила в Instagram, что джинсы – это беспроигрышный вариант
Экс-участница «ДОМа-2» Виктория Боня в последнее время активно рекламирует джинсовую одежду модного бренда Victoria Bonya by Tom Farr и в своих постах в Instagram заверяет пользователей, что «джинсы – это беспроигрышный вариант».
Модель объяснила, что джинсы можно носить в любую пору года и сочетать их практически с любой одеждой.
Для осени, по мнению Бони, оптимальный вариант – это джинсы с жакетом или объемным свитером. Более того, Виктория создала собственную коллекцию идеальных джинсов, в которой учла все нюансы, в том числе плотность ткани и цвет.
38-летняя модель предлагает широкий ассортимент моделей и размеров джинсов, заверяя пользователей, что эта одежда обязательно понравится всем.
Модель объяснила, что джинсы можно носить в любую пору года и сочетать их практически с любой одеждой.
Для осени, по мнению Бони, оптимальный вариант – это джинсы с жакетом или объемным свитером. Более того, Виктория создала собственную коллекцию идеальных джинсов, в которой учла все нюансы, в том числе плотность ткани и цвет.
38-летняя модель предлагает широкий ассортимент моделей и размеров джинсов, заверяя пользователей, что эта одежда обязательно понравится всем.