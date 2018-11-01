Виктория Боня заявила в Instagram, что джинсы – это беспроигрышный вариант





Модель объяснила, что джинсы можно носить в любую пору года и сочетать их практически с любой одеждой.Для осени, по мнению Бони, оптимальный вариант – это джинсы с жакетом или объемным свитером. Более того, Виктория создала собственную коллекцию идеальных джинсов, в которой учла все нюансы, в том числе плотность ткани и цвет.38-летняя модель предлагает широкий ассортимент моделей и размеров джинсов, заверяя пользователей, что эта одежда обязательно понравится всем.