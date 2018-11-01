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Ученые создали первую 3D-модель грудной клетки неандертальца

Ученые из США, Израиля и Испании смогли создать первую 3D-модель грудной клетки неандертальцев. Эксперты сообщили, что особенностью строения скелета древних людей была немного расширенная форма из-за увеличенных размеров внутренних органов.

Ученые создали первую 3D-модель грудной клетки неандертальца

Главной целью этого исследования стало понимание процесса дыхания неандертальцев, поскольку в те времена, когда они существовали на Земле воздух на планете был более разряженным. Ученые утверждают, что для получения нужного количества кислорода древним людям приходилось набирать более полные легкие. В Израиле в 1983 году была обнаружена особь, которая получила название Kebara 2, она и послужила в качестве макета.

Специалисты сообщают, что создание 3D-модели грудной клетки неандертальцев заняло более 1 года, поскольку ученые пытались максимально точно воссоздать ее размер и форму. Создавая эту модель эксперты пришли к выводу, что легкие древнего человека имели размер, схожий с современными людьми, но немного больше по размеру.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:25

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