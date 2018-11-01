У беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) внезапно куда-то исчез живот

«Какие-то метаморфозы с беременными животами сестер Рапунцель происходят..Вчера на конкурсе «Человек года 2018» у Алены такой огромный животище был, а утром стоит в подвязанном легком халатике, вещи якобы собирает, а беременного живота нет..Куда же он так внезапно исчез?» - написал один из телезрителей реалити-шоу «Дом-2» в Сети.





Не секрет, что когда-то на протяжении долгих девяти месяцев поводом для страстных дискуссий и фантастических гипотез оставался беременный живот Ольги Рапунцель. Не успела длинноволосая красавица родить, как ей на смену пришла ее младшая сестра Алена Савкина. И, надо полагать, что девушка решила пойти по стопам своей знаменитой родственницы.Недавно телезрители вовсю начали обсуждать резко выросший в размерах, причем за одну ночь, живот Рапунцель-младшей. Некоторые поклонники телестройки «Дом-2» даже принялись упрекать Алену в использовании фоторедактора. Впрочем, того, что беременный живот девушки внезапно куда-то пропадет, не ожидал никто.Считанные дни назад в эфире из городских квартир Алена Савкина (Рапунцель-младшая), которая на данный момент якобы находится на 27 неделе беременности, активно демонстрировала довольно большой животик. А вот вчера, 31 октября, вышел выпуск, в котором показали, что от беременного живота длинноволосой красавицы не осталось и следа.На данный момент скрины «беременной» Алены без округлившегося животика облетели все социальные сети. Невооруженным взглядом видно, что под легким халатиком Савкина даже намека на интересное положение нет. Многие интернет-пользователи вспомнили, как похожими сюрпризами во время своей беременности радовала телезрителей старшая из сестер Рапунцель.Сейчас буквально все телезрители реалити-шоу «Дом-2» убеждены в том, что Алена Савкина (Рапунцель-младшая) пользуется, как и ее родственница, подушкой, чтобы имитировать свое интересное положение.