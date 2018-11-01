АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Народные приметы на 1 ноября: Почему нужно покормить сороку
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

У беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) внезапно куда-то исчез живот

Телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» «потеряли» беременный живот Алены Савкиной (Рапунцель-младшей).

Не секрет, что когда-то на протяжении долгих девяти месяцев поводом для страстных дискуссий и фантастических гипотез оставался беременный живот Ольги Рапунцель. Не успела длинноволосая красавица родить, как ей на смену пришла ее младшая сестра Алена Савкина. И, надо полагать, что девушка решила пойти по стопам своей знаменитой родственницы.

У беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) внезапно куда-то исчез живот

Недавно телезрители вовсю начали обсуждать резко выросший в размерах, причем за одну ночь, живот Рапунцель-младшей. Некоторые поклонники телестройки «Дом-2» даже принялись упрекать Алену в использовании фоторедактора. Впрочем, того, что беременный живот девушки внезапно куда-то пропадет, не ожидал никто.

Считанные дни назад в эфире из городских квартир Алена Савкина (Рапунцель-младшая), которая на данный момент якобы находится на 27 неделе беременности, активно демонстрировала довольно большой животик. А вот вчера, 31 октября, вышел выпуск, в котором показали, что от беременного живота длинноволосой красавицы не осталось и следа.

На данный момент скрины «беременной» Алены без округлившегося животика облетели все социальные сети. Невооруженным взглядом видно, что под легким халатиком Савкина даже намека на интересное положение нет. Многие интернет-пользователи вспомнили, как похожими сюрпризами во время своей беременности радовала телезрителей старшая из сестер Рапунцель.

У беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) внезапно куда-то исчез живот

Сейчас буквально все телезрители реалити-шоу «Дом-2» убеждены в том, что Алена Савкина (Рапунцель-младшая) пользуется, как и ее родственница, подушкой, чтобы имитировать свое интересное положение.

«Какие-то метаморфозы с беременными животами сестер Рапунцель происходят..Вчера на конкурсе «Человек года 2018» у Алены такой огромный животище был, а утром стоит в подвязанном легком халатике, вещи якобы собирает, а беременного живота нет..Куда же он так внезапно исчез?» - написал один из телезрителей реалити-шоу «Дом-2» в Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:31

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Forbes опубликовали официальный доход Ксении
Дочь певицы Pink попала в больницу с растяжением
Ученые создали первую 3D-модель грудной клетки
В Подмосковье пресекли деятельность банды
«Дом-2»: Наталья Игрунова потеряла ребенка от
Ученые из Самары научились превращать теплый
Ученые NASA показали на Хеллоуин “Голову Ведьмы”
Apple блокирует некоторые мобильные приложения в
Представлены 4 модификации Kia Telluride для
Ученые назвали причину бессознательного занятия
Во Франции расследуют многочисленные случаи
Виктория Боня заявила в Instagram, что джинсы –
В России за 9 месяцев продали 25 тысяч китайских
У беременной Алены Савкиной (Рапунцель-младшей)
На «Авито» выяснили, где российским студентам
Виктория Романец выложила в Instagram фото своей
Откровенный клип Анны Седоковой запретили к
Депутат Манукян захотел увидеть Аллу Пугачеву в
Смартфон-раскладушку Samsung W2019 показали на
Жена Святослава Ещенко обвинила юмориста в изменах
Ученые: Удаление аппендикса снижает риск
Ученые озвучили ТОП-3 самых грязных мест, где
Медики заявили, что молоко ухудшает симптомы
На портале Reddit в честь Хеллоуина показали
На фоне Луны уфологи сняли НЛО с хаотичной
Народные приметы на 1 ноября: Почему нужно
В Сети опубликовали интимное фото Ивана Урганта
В Москве злоумышленники на белом ВАЗе похитили
Денис Лебедев в Instagram заявил, что ужин с
Клад из 135 старинных монет найден на Софийской
Просмотреть все новости