Виктория Романец выложила в Instagram фото своей фигуры на зависть Феофилактовой
Экс-участница «ДОМа-2» Виктория Романец наконец-то может похвастаться точеной фигуркой и неустанно это демонстрирует. Тогда как тело ее соперницы Евгении Феофилактовой в последнее время претерпело неприятные изменения.
Напомним, что Романец увела в свое время от Феофилактовой супруга – Антона Гусева, и хотя, по мнению пользователей, он «не великое счастье», подписчики с интересом наблюдают за разнообразными стычками его бывшей и настоящей жены в Сети.
Недавно Евгения намекнула в своем посте на недалекий ум Виктории, которая позволила себе нелицеприятные выпады в сторону сына Антона – Даниэля.
Но Романец нашла, чем зацепить бывшую жену своего мужа и опубликовала пляжное фото, продемонстрировав потрясающую фигуру, тогда как у Жени она немного изменилась и далеко не в лучшую сторону.
Фанаты Виктории пришли в восторг от увиденного и назвали саму Романец «самой красивой» и «красоткой», а ее фигуру «шикарной».
Напомним, что Романец увела в свое время от Феофилактовой супруга – Антона Гусева, и хотя, по мнению пользователей, он «не великое счастье», подписчики с интересом наблюдают за разнообразными стычками его бывшей и настоящей жены в Сети.
Недавно Евгения намекнула в своем посте на недалекий ум Виктории, которая позволила себе нелицеприятные выпады в сторону сына Антона – Даниэля.
Но Романец нашла, чем зацепить бывшую жену своего мужа и опубликовала пляжное фото, продемонстрировав потрясающую фигуру, тогда как у Жени она немного изменилась и далеко не в лучшую сторону.
Фанаты Виктории пришли в восторг от увиденного и назвали саму Романец «самой красивой» и «красоткой», а ее фигуру «шикарной».