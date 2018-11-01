Виктория Романец выложила в Instagram фото своей фигуры на зависть Феофилактовой





Напомним, что Романец увела в свое время от Феофилактовой супруга – Антона Гусева, и хотя, по мнению пользователей, он «не великое счастье», подписчики с интересом наблюдают за разнообразными стычками его бывшей и настоящей жены в Сети.Недавно Евгения намекнула в своем посте на недалекий ум Виктории, которая позволила себе нелицеприятные выпады в сторону сына Антона – Даниэля.Но Романец нашла, чем зацепить бывшую жену своего мужа и опубликовала пляжное фото, продемонстрировав потрясающую фигуру, тогда как у Жени она немного изменилась и далеко не в лучшую сторону.Фанаты Виктории пришли в восторг от увиденного и назвали саму Романец «самой красивой» и «красоткой», а ее фигуру «шикарной».