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Виктория Романец выложила в Instagram фото своей фигуры на зависть Феофилактовой

Экс-участница «ДОМа-2» Виктория Романец наконец-то может похвастаться точеной фигуркой и неустанно это демонстрирует. Тогда как тело ее соперницы Евгении Феофилактовой в последнее время претерпело неприятные изменения.

Напомним, что Романец увела в свое время от Феофилактовой супруга – Антона Гусева, и хотя, по мнению пользователей, он «не великое счастье», подписчики с интересом наблюдают за разнообразными стычками его бывшей и настоящей жены в Сети.

Виктория Романец выложила в Instagram фото своей фигуры на зависть Феофилактовой

Недавно Евгения намекнула в своем посте на недалекий ум Виктории, которая позволила себе нелицеприятные выпады в сторону сына Антона – Даниэля.

Виктория Романец выложила в Instagram фото своей фигуры на зависть Феофилактовой

Но Романец нашла, чем зацепить бывшую жену своего мужа и опубликовала пляжное фото, продемонстрировав потрясающую фигуру, тогда как у Жени она немного изменилась и далеко не в лучшую сторону.

Фанаты Виктории пришли в восторг от увиденного и назвали саму Романец «самой красивой» и «красоткой», а ее фигуру «шикарной».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:23

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