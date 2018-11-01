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На «Авито» выяснили, где российским студентам легче заработать на новый iPhone

Аналитикам «Авито» удалось выяснить, где легче работать студентам, чтобы приобрести новый iPhone. Собирать деньги на «яблочный» гаджет придется порядка двух месяцев.

На «Авито» выяснили, где российским студентам легче заработать на новый iPhone

На днях купертиновцы презентовали новую продукцию, подняв интерес к товарам всего бренда, в том числе и смартфонам. В связи с этим аналитики «Авито» решили обнародовать данные о том, где в РФ работающему студенту ВУЗа легче заработать денежные средства, чтобы приобрести iPhone.

В исследовании экспертов отмечается, что средняя зарплата у российских студентов составляет 30 тысяч рублей. При этом за новый бюджетный iPhone XR придется заплатить немного больше 65 тысяч. Самые большие зарплаты у студентов ВУЗов в Москве и Санкт-Петербурге. Меньше всего платят в Волгограде – 18 тысяч рублей, сообщает портал «Слово и дело».



 
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Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:30

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